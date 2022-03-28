Мер Енергодара скасував евакуацію жителів міста

Обласна військова адміністрація не дала добро на формування колони на евакуацію до Запоріжжя

Евакуація з Енергодара у Запоріжжя, яку анонсували на ранок понеділка, 28 березня, не відбудеться. Про це повідомив у Телеграмі міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

«Шановна громадо Енергодара! Ми вже вкотре змушені скасувати формування колони на евакуацію до Запоріжжя, виїзд якої планувався на ранок понеділка. Станом на 23.30 обласна військова адміністрація не дала добро на її формування», – йдеться у повідомленні.

Орлов звернувся до Президента Володимира Зеленського, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук та голови Запорізької ОВА Олександра Старуха з проханням на державному рівні організувати «зелений коридор» для виїзду мешканців тимчасово зайнятого Енергодара.

Як повідомляв «Главком», протягом 23-24 березня більшість депутатів Енергодарської міської від політичних партій «Європейська солідарність», «За Майбутнє», «Нова політика» та частина депутатів від колишньої партії ОПЗЖ склали свої повноваження. Обранці пішли на такий крок, щоб не допустити використання їхніх голосів під примусом – для створення будь-яких незаконних «народних республік» на території міста Енергодар.

Як відомо, в Енергодарі панує повне беззаконня. Людей відкрито б’ють прямо на вулицях. У деяких забирають автомобілі, а когось «пакують» та відвозять у невідомому напрямку.

Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.