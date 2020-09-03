Гео Лерус звинуватив Єрмака у погрозах



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Політик розповів, що Андрій Єрмак передавав погрози через колег та знайомих

«Мені машину підпалили, але я не буду зупинятись на цьому», – переконує депутат, якого виключили з фракції «Слуга народу»

Народний депутат Гео Лерос зазначив, що проти нього порушено кілька кримінальних справ, які були відкриті на нього після скандалу з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це політик розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Звісно, багато хто боїться. В Офісу президента Зеленського вся повнота влади: один дзвінок голові СБУ чи генпрокурору – все, починаються розслідування та переслідування. Будь-яка людина такого не хоче. На мене ж не перша кримінальна справа, нехай відкривають ще. Мене намагалися налякати тим, що машину підпалили, але я не буду зупинятись на цьому», – розповідає Гео Лерос.

Також, нардеп зазначив, що наразі йде слідство та він може лише здогадуватись, що сліди ведуть до Офісу президента. Політик додав, що Андрій Єрмак передавав погрози через колег та знайомих.

«Єрмак передавав погрози через народних депутатів, знайомих, що мені п…ц, бо я догрався і є його кровним ворогом», – заявив Гео Лерос.

За словами політика, то конфлікт з головою Офісу президента почався, коли той посунув Богдана з посади голови Офісу президента та створив Консультативну раду щодо Донбасу.

«Коли він взяв на себе повноваження приймати рішення за Україну, хоча його ніхто не делегував. Голова Офісу президента – це не посадова особа, а канцеляр. Сідати за один стіл перемовин з терористами для Єрмака – нормально, а для мене – ні», – наголосив Гео Лерос.

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Нагадаємо, президент Зеленський прокоментував виключення нардепа Гео Лероса з фракції «Слуги народу». «У мене немає ніяких наказів, у мене немає реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно з якої вони партії», – заявив президент під час спілкування з пресою на Харківщині.

Зі свого боку Лерос повідомляв, що був виключений нібито за вказівкою президента.

Як повідомлялося, 1 вересня, Гео Лероса виключили з фракції «Слуга народу». Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

Лерос прокоментував своє виключенння зі «Слуги народу»: «Неправильно тримати депутатів за бидло і за собак».