Геращенко: світ не буде підтримувати санкції проти Росії, якщо хтось поїде на парад 9 травня до Москви



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Фото: eurosolidarity.org

Ірина Геращенко підкреслила, що Україна сама має гідно себе поводити щодо агресора, лише за таких умов можна розраховувати на підтримку інших країн

Поїздки до Росії депутатів ОПЗЖ – це удар в спину всім українцям. Потискати руки тим, хто дозволив захоплення Донбасу і анексію Криму – це зрада. Про це в ефірі «Четвертого каналу» заявила співголова фракції «Європейська йолідарність» Ірина Геращенко, йдеться у повідомленні на сайті політсили.

«Нам важливо зберігти ті санкції проти Росії, які є. Наша політична команда дуже важко формувала антипутінську коаліцію в світі. Ми робили все для того, аби були впроваджені санкції проти РФ, були впроваджені списки персон нон-грата – всіх росіян, які були причетні до анексії Криму, до захоплення Донбасу. Але що ми бачимо зараз : ми бачимо, що Путін вже запрошує до себе на 9 травня весь світ і до нього збираються їхати навіть учасники нормандського формату», – наголосила Геращенко.

Вона зауважила, що деякі українські політики із фракції ОПЗЖ їздять до Росії, потискають руки тим, хто голосував за введення військ на Донбас. А реакція на це президента Зеленського відсутня, зауважує Геращенко.

«Сьогодні деякі «українські» депутати їдуть до Держдуми, коли ця Держдума призначає Путіна пожиттевим царем. І там, наші депутати, вітаються з людьми, які 6 років тому голосували за введення російських військ на територію незалежної України. І що жахливо – на це немає жодної реакції української влади, українського президента, реакції МЗС , реакції монобільшості», – наголосила парламентар.

Ірина Геращенко підкреслила, що Україна сама має гідно себе поводити по відношенню до агресора, лише за таких умов можна розраховувати на підтримку інших країн.

«Якщо сьогодні Україна сама підіграє російському сценарію, якщо нова влада зайвий раз боїться вимовити слово проти Росії, сказати що Росія – це агресор, то чому ми хочемо, аби світ нас відстоював і воював і посилював санкції проти Росії? Так не буває», – підкреслила парламентар.