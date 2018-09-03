Геращенко закликала ЗМІ не називати російських засланців «полоненими»



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Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко

Російська пропаганда не приділила жодної хвилини росіянам, засланим владою вбивати українців

Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко наголосила, що російська пропаганда не приділила жодної хвилини росіянам, засланим владою вбивати українців, і водночас закликала ЗМІ не називати цих злочинців полоненими.

Про це вона написала у Facebook.

«Російська пропаганда, яка 90 відсотків всього телеефірного часу присвячує подіям «на Украинє», тим часом не приділила жодної хвилини долям тих росіян, які були заслані російською владою вбивати українців. Й зараз опинилися не потрібні своїй Родінє», - зазначила Геращенко.

Водночас вона закликала ЗМІ не називати їх полоненими.

«Єдине зауваження, яке б просила врахувати ЗМІ - це ніякі не полонені, не вживайте таке слово до криміналітету і покидьків, які приїхали вбивати українців на Донбас», - наголосила вона.

Геращенко також підкреслила велику різницю у ставленні до своїх громадян української і російської влади.

«Звичайно, разюча різниця між ставленням української і російської влади до своїх громадян, які в біді. Я всі ці роки на контакті з родинами і знаю кожну історію і кожне прізвище. Президент так само знає прізвища і історії заручників і політв’язнів, зустрічався з родинами. Там - жодного дзвінка, жодного сигналу, жодної зустрічі, жодної відповіді», - написала вона.

Раніше українська сторона в Мінську 22 серпня озвучила Росії чергову пропозицію щодо обміну полоненими.