Росія тягне час заявами про неможливість звільнення Сенцова - Геращенко



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Ірина Геращенко

На думку Геращенко, єдине, що потрібно для звільнення українських бранців Кремля і - це політична воля і бажання Путіна

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що Російська Федерація затягує час, говорячи про неможливість звільнення Сенцова.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Те, що городить омбудсвумен РФ Т. Москалькова про неможливість звільнення Сенцова і якусь загадкову «нову правову угоду» між РФ і Україною - це, звичайно, маячня, банальне і лицемірне затягування часу, фарс, підлість й продовження тактики шантажу долями живих людей», - зазначила Геращенко.

Вона наголосила, що єдине, що потрібно для звільнення українських бранців Кремля і заручників з окупованих територій - це політична воля і бажання президента РФ Путіна.

«Волі немає, навпаки, є бажання замордувати при потуранні і байдужості світу. Україна продемонструвала всі можливі кроки і ініціативи задля звільнення наших бранців. У відповідь - новий і новий фарс і брехня Кремля, уловки і відмовки. Можливі смерті і каліцтва українських політв'язнів і заручників назавжди будуть на совісті світу, який продовжує загравати з диктатором і витанцьовувати з ним тірольську «камаринську» на кістках», - написала Геращенко.

Раніше уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова заявила, що обмін Олега Сенцова на російських ув'язнених, які утримуються в Україні, неможливий, оскільки він має громадянство і Росії, і України. За її словами, в цьому питанні «треба шукати якусь нову правову форму».

Нагадаємо, 21 серпня виповнилося 100 днів від часу, коли ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення Москвою всіх українських політв’язнів.