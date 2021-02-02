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    Події в Україні

    Пожежа в «Епіцентрі»: з мозку постраждалого охоронця дістали уламок кістки

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    <p>2 лютого внаслідок підпалу загорівся новий торговий центр &laquo;Епіцентр&raquo; в&nbsp;Первомайську</p> - Пожежа в «Епіцентрі»: з мозку постраждалого охоронця дістали уламок кістки

    2 лютого внаслідок підпалу загорівся новий торговий центр «Епіцентр» в Первомайську

    Зараз немає загрози життю охоронця

    Головний лікар Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні Олег Чекрижов заявив, що охоронець, який постраждав під час пожежі в Епіцентрі, вже прооперований.

    Про це повідомляє місцеве видання The Gard.

    «Живий, прооперований, з мозку дістали уламок кістки черепа», – сказав він.

    За словами медика, зараз його життю загрози немає.

    Зазначимо, чоловік, якого підозрюють у підпалі магазину «Епіцентр» у Первомайську на Миколаївщині, може отримати довічний вирок.

    У вівторок 2 лютого в Первомайську на вулиці Федора Достоєвського сталася сильна пожежа в ТЦ «Епіцентр К». Персонал і відвідувачі встигли евакуювати. Вогонь поширився на 4 тисячі квадратних метрів і о 14:30 його локалізували. Поліція затримала палія і показала фотографії із підозрюваним.

    Чоловік прийшов у торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів він почав розливати легкозаймисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати і отримав у відповідь удар сокирою. Чоловік підпалив відділ і кинувся тікати. У дворах його наздогнали інші охоронці й поліцейські. Під час затримання він вдарив сокирою ще одну людину.

    Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтями про навмисне знищення майна (ч. 2 ст. 194 КК) і замах на вбивство (ч. 2 ст. 115 КК).

    «Епіцентр» відкрили менше двох місяців тому. Він став найбільший торговим центром у місті – його площа понад 5 тисяч кв. метрів. Там працює 77 співробітників. 

    Теги: пожежа здоров'я Миколаївщина лікар лікарня магазин
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