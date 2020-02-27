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    Геть зі Львова! Активісти вигнали Королевську з обласної держадміністрації

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    <span>Активісти зустріли Наталію Королевську у стінах Львівської ОДА вигуками, протестами та зірвали засідання депутатів і місцевої влади</span> - Геть зі Львова! Активісти вигнали Королевську з обласної держадміністрації
    Активісти зустріли Наталію Королевську у стінах Львівської ОДА вигуками, протестами та зірвали засідання депутатів і місцевої влади
    Скріншот з відео facebook.com/magnatagency

    Наразі засідання комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів призупинено

    27 та 28 лютого відбуватиметься виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у Львівській області. Серед учасників – скандально відома народна депутатка «Опозиційної платформи – За життя» Наталія Королевська.

    Сьогодні зранку, 27 лютого, активісти зустріли Наталію Королевську у стінах Львівської обласної державної адміністрації вигуками, протестами та зірвали засідання депутатів і місцевої влади.

    Скріншот з відео facebook.com/magnatagency
    Скріншот з відео facebook.com/magnatagency

    На засідання комітету прийшли ветерани російсько-української війни. Вони запитали Королевську, чи є Росія агресором. Проте депутатка від ОПЗЖ відмовилась це визнавати.

    «У Львові не може відбутися круглий стіл за участю тих, хто підтримував терористичні організації Медведчука», – наголосив активіст Іван Спринський.

    Далі ветерани АТО вимагали від Королевської або визнати Росію агресором, або ж встати і покинути засідання комітету у Львові.

    «Я дуже дякую за повагу до мого приїзду до Львова. Я дійсно приїхала сюди вперше за багато років», – сказала Королевська.

    Проте депутатка Медведчука відмовилася визнати Росію агресором, говорячи про «мінські домовленості».

    Це спровокувало ветеранів російсько-української війни на вигуки: «Геть зі Львова».

    Після цього ветерани АТО скандували: «Чемодан, вокзал, Росія». Лише після цього Королевська покинула Львівську облдержадміністрацію.

    Наразі засідання комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів призупинено.

    В анонсах ЛОДА на 12:30 запланований брифінг на тему «Новий трудовий Кодекс України та яка система пенсійного забезпечення вигідна для нашої країни». Серед спікерів, зокрема, і Наталія Королевська.

    Нагадаємо, у липні 2019-го у Слов'янську нардепа Королевську активісти обсипали борошном.

    Наталія Королевська
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