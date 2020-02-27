Геть зі Львова! Активісти вигнали Королевську з обласної держадміністрації

Активісти зустріли Наталію Королевську у стінах Львівської ОДА вигуками, протестами та зірвали засідання депутатів і місцевої влади

Активісти зустріли Наталію Королевську у стінах Львівської ОДА вигуками, протестами та зірвали засідання депутатів і місцевої влади

Наразі засідання комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів призупинено

Сьогодні зранку, 27 лютого, активісти зустріли Наталію Королевську у стінах Львівської обласної державної адміністрації вигуками, протестами та зірвали засідання депутатів і місцевої влади.

Скріншот з відео facebook.com/magnatagency

На засідання комітету прийшли ветерани російсько-української війни. Вони запитали Королевську, чи є Росія агресором. Проте депутатка від ОПЗЖ відмовилась це визнавати.

«У Львові не може відбутися круглий стіл за участю тих, хто підтримував терористичні організації Медведчука», – наголосив активіст Іван Спринський.

Далі ветерани АТО вимагали від Королевської або визнати Росію агресором, або ж встати і покинути засідання комітету у Львові.

«Я дуже дякую за повагу до мого приїзду до Львова. Я дійсно приїхала сюди вперше за багато років», – сказала Королевська.

Проте депутатка Медведчука відмовилася визнати Росію агресором, говорячи про «мінські домовленості».

Це спровокувало ветеранів російсько-української війни на вигуки: «Геть зі Львова».

Після цього ветерани АТО скандували: «Чемодан, вокзал, Росія». Лише після цього Королевська покинула Львівську облдержадміністрацію.

Наразі засідання комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів призупинено.

В анонсах ЛОДА на 12:30 запланований брифінг на тему «Новий трудовий Кодекс України та яка система пенсійного забезпечення вигідна для нашої країни». Серед спікерів, зокрема, і Наталія Королевська.

Нагадаємо, у липні 2019-го у Слов'янську нардепа Королевську активісти обсипали борошном.