У роботі Facebook стався глобальний збій: його відчули користувачі в Україні



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Про збої в роботі повідомляють користувачі з США, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Нідерландів, Італії, Болгарії, України та інших країн

Більшість проблем пов'язана з некоректною роботою стрічки новин

У роботі соціальної мережі Facebook у суботу стався масштабний збій. Зокрема його відчули користувачі в Україні.

Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Про збої в роботі повідомляють користувачі з США, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Нідерландів, Італії, Болгарії, України та інших країн.

Більшість проблем, згідно з даними ресурсу, пов'язана з некоректною роботою стрічки новин (75%). 12% користувачів не можуть увійти в мережу, або взагалі завантажити її.

Нагадаємо, дослідники німецького видання Spiegel та американського аналітичного центру Atlantic Council виявили мережу пов’язаних між собою фейкових акаунтів у Facebook, яка допомагала розповсюджувати пропаганду більш ніж у 30 країнах.

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