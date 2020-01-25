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    У роботі Facebook стався глобальний збій: його відчули користувачі в Україні

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    Про збої в роботі повідомляють користувачі з&nbsp;США, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Нідерландів, Італії, Болгарії, України та інших країн - У роботі Facebook стався глобальний збій: його відчули користувачі в Україні
    Про збої в роботі повідомляють користувачі з США, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Нідерландів, Італії, Болгарії, України та інших країн

    Більшість проблем пов'язана з некоректною роботою стрічки новин

    У роботі соціальної мережі Facebook у суботу стався масштабний збій. Зокрема його відчули користувачі в Україні.  

    Про це свідчать дані порталу Downdetector.

    Про збої в роботі повідомляють користувачі з США, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Нідерландів, Італії, Болгарії, України та інших країн.

    Більшість проблем, згідно з даними ресурсу, пов'язана з некоректною роботою стрічки новин (75%). 12% користувачів не можуть увійти в мережу, або взагалі завантажити її.

    Нагадаємо, дослідники німецького видання Spiegel та американського аналітичного центру Atlantic Council виявили мережу пов’язаних між собою фейкових акаунтів у Facebook, яка допомагала розповсюджувати пропаганду більш ніж у 30 країнах.

    До слова, важливе оновлення Windows 10 викликає «синій екран смерті».

    інтернет технології Facebook соціальні мережі
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