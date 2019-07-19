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    Гібралтар затримає іранський танкер до 15 серпня

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    <span>4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором</span> - Гібралтар затримає іранський танкер до 15 серпня
    4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором

    У четвер головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо зустрівся в Лондоні з главою МЗС Ірану

    Верховний суд Гібралтару дозволив місцевій владі продовжити затримання іранського нафтового танкера Grace 1 до 15 серпня.

    Про це повідомляє Reuters.

    «На закритому засіданні Верховного суду за заявою Генерального прокурора суд продовжив термін затримання судна Grace 1 ще на 30 днів і призначив нове слухання на 15 серпня», - заявив уряд Гібралтару.

    Напередодні, у четвер, головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо зустрівся в Лондоні з главою МЗС Ірану і заявив, що провів «конструктивну і позитивну» зустріч.

    Раніше повідомлялося, що серед екіпажу затриманого біля Гібралтару іранського нафтового танкера Grace 1 є громадяни України.

    9 липня начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Багер заявив, що арешт іранського нафтового танкера у Гібралтарі британськими військовими не залишиться без відповіді.

    Як відомо, 4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором.

    Grace 1 перевозив нафту з Ірану до Сирії. Це перший випадок, коли європейська влада захопила танкер за нібито порушення санкцій проти Сирії, які діють з 2011 року.


    Джерело: Європейська правда

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