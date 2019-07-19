Гібралтар затримає іранський танкер до 15 серпня
У четвер головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо зустрівся в Лондоні з главою МЗС Ірану
Верховний суд Гібралтару дозволив місцевій владі продовжити затримання іранського нафтового танкера Grace 1 до 15 серпня.
Про це повідомляє Reuters.
«На закритому засіданні Верховного суду за заявою Генерального прокурора суд продовжив термін затримання судна Grace 1 ще на 30 днів і призначив нове слухання на 15 серпня», - заявив уряд Гібралтару.
Напередодні, у четвер, головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо зустрівся в Лондоні з главою МЗС Ірану і заявив, що провів «конструктивну і позитивну» зустріч.
Раніше повідомлялося, що серед екіпажу затриманого біля Гібралтару іранського нафтового танкера Grace 1 є громадяни України.
9 липня начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Багер заявив, що арешт іранського нафтового танкера у Гібралтарі британськими військовими не залишиться без відповіді.
Як відомо, 4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором.
Grace 1 перевозив нафту з Ірану до Сирії. Це перший випадок, коли європейська влада захопила танкер за нібито порушення санкцій проти Сирії, які діють з 2011 року.
Джерело: Європейська правда