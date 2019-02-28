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    Гладковський спростував всі звинувачення і прокоментував «кабздець» Зеленського

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    <p>&laquo;Це абсолютно нахабна брехня, де подають інформацію нібито з анонімних джерел&raquo;, - сказав Ігор Гладковський</p> - Гладковський спростував всі звинувачення і прокоментував «кабздець» Зеленського

    «Це абсолютно нахабна брехня, де подають інформацію нібито з анонімних джерел», - сказав Ігор Гладковський

    «Я став жертвою безглуздостей і інформаційної провокації», - підкреслив заступник секретаря РНБО Ігор Гладковський

    Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський заперечує звинувачення, які були озвучені в програмі «Наші гроші» щодо організації його сином контрабанди запчастин зброї з РФ. Про це Гладковський сказав в ефірі телеканалу ZIK.

    «Я став жертвою безглуздостей і інформаційної провокації... Це абсолютно нахабна брехня, де подають інформацію нібито з анонімних джерел. Моя реакція, як будь-якої людини - це вимога справедливості. Я відреагував миттєво, звернувшись до органів з вимогою розслідувати цей випадок», - зазначив Гладковський.

    Також він пояснив, що для уникнення звинувачень у тиску на правоохоронні органи, він уже написав заяву про відсторонення від виконання обов'язків заступника секретаря РНБО.

    Крім того, його дивує позиція деяких кандидатів в президенти, які почали активно коментувати неперевірену і непідтверджену інформацію як доведений факт.

    «Люди, які не бачили військове виробництво, готові нам давати поради, яким чином ремонтувати танки і виробляти бойові машини... А коли говоримо про передвиборчі коментарі, це в деяких випадках і неприпустимо. Може пан Зеленський навчить нас, як збирати танки?» - заявив Гладковський.

    Нагадаємо, 25 лютого в програмі «Наші гроші» з посиланням на анонімні джерела була озвучена інформація про нібито участь сина першого заступника секретаря РНБО України Олега Гладковського в схемах контрабанди комплектуючих для військової техніки з РФ за завищеними цінами.

    Ігор Гладковський повідомив, що подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі. 

    У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

    Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування. 

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