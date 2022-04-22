Глава держави відзначив нагородами 202 військових
Зеленський подякував «кожному і кожній, хто боронить державу!»
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
«Перед записом цього звернення підписав черговий указ про нагородження наших героїв, наших військових. Державними нагородами відзначені 202 захисники України. З них 194 військовослужбовці Збройних Сил та вісім військовослужбовців Держспецзвʼязку», – сказав президент.
Він подякував «кожному і кожній, хто боронить державу!»
«Вічна памʼять усім, хто загинув за Україну! Слава Україні!», – додав глава держави.
Президент України Володимир Зеленський 20 квітня нагородив 286 Захисників України. З них 229 військовослужбовців, які героїчно обороняють Маріуполь.