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    Глава держави відзначив нагородами 202 військових

    Зеленський відзначив нагородами 202 військових - Глава держави відзначив нагородами 202 військових
    Зеленський відзначив нагородами 202 військових
    фото: Офіс президента

    Зеленський подякував «кожному і кожній, хто боронить державу!»

    Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 202 захисників України.
    Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

    «Перед записом цього звернення підписав черговий указ про нагородження наших героїв, наших військових. Державними нагородами відзначені 202 захисники України. З них 194 військовослужбовці Збройних Сил та вісім військовослужбовців Держспецзвʼязку», – сказав президент.

    Він подякував «кожному і кожній, хто боронить державу!»

    «Вічна памʼять усім, хто загинув за Україну! Слава Україні!», – додав глава держави.

    Президент України Володимир Зеленський 20 квітня нагородив 286 Захисників України. З них 229 військовослужбовців, які героїчно обороняють Маріуполь.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація указ #stoprussia
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    Глава держави відзначив нагородами 202 військових