Глава держави відзначив нагородами 202 військових

Зеленський подякував «кожному і кожній, хто боронить державу!»

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 202 захисників України.Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

«Перед записом цього звернення підписав черговий указ про нагородження наших героїв, наших військових. Державними нагородами відзначені 202 захисники України. З них 194 військовослужбовці Збройних Сил та вісім військовослужбовців Держспецзвʼязку», – сказав президент.

Він подякував «кожному і кожній, хто боронить державу!»

«Вічна памʼять усім, хто загинув за Україну! Слава Україні!», – додав глава держави.

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня нагородив 286 Захисників України. З них 229 військовослужбовців, які героїчно обороняють Маріуполь.