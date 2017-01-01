Глава Держбюро розслідувань Труба проходить люстраційну перевірку

Раніше Труба і його заступники Оксана Варченко і Олександр Буряк пройшли спеціальну перевірку органами державної влади, а також психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа

Голова Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба проходить перевірку, передбачену законом України «Про очищення влади», повідомляє прес-служба відомства в середу. Як наголошується в повідомленні, Труба звернувся до президента України Петра Порошенка з відповідним зверненням на день призначення на посаду 22 листопада, а перевірка



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Роман Труба

Раніше Труба і його заступники Оксана Варченко і Олександр Буряк пройшли спеціальну перевірку органами державної влади, а також психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа

Голова Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба проходить перевірку, передбачену законом України «Про очищення влади», повідомляє прес-служба відомства в середу.

Як наголошується в повідомленні, Труба звернувся до президента України Петра Порошенка з відповідним зверненням на день призначення на посаду 22 листопада, а перевірка була розпочата Адміністрацією президента України вже 27 листопада. Глава відомства надав всі необхідні документи, передбачені законом для проведення перевірки.

«Під час проведення конкурсу перевірка відповідно до закону «Про очищення влади" здійснювалася щодо кандидатів, які обіймають посади в державних органах влади, за місцем роботи. На той час я не обіймав таку посаду, але одразу після призначення звернувся із заявою про її проведення», - зазначив Труба.

У прес-службі ДБР також зазначили, що Труба і його заступники Оксана Варченко і Олександр Буряк у рамках конкурсу пройшли спеціальну перевірку органами державної влади, а також психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа.

Як відомо, 16 листопада конкурсна комісія з обрання керівництва Державного бюро розслідувань проголосувала за обрання Ольги Варченко першим заступником директора Державного бюро розслідувань, Олександра Буряк – заступником директора ДБР.

Також конкурсна комісія з обрання керівництва Державного бюро розслідувань проголосувала за призначення директором ДБР Романа Труби. 22 листопада президент Петро Порошенко призначив Романа Трубу директором Державного бюро розслідувань.

ЗМІ також повідомляли, що Труба вважається креатурою секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Нагадаємо, у фінал конкурсу вийшло 19 кандидатів. Це, зокрема, голова військової прокуратури Анатолій Матіос, екс-помічник президента Олексій Горащенков та прокурор Генпрокуратури Ольга Варченко.

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