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    Здоров'я

    На очах у медиків: хворий на Covid-19 тернополянин покінчив з життям

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    <p>Після госпіталізації у пацієнта відразу почав проявлятися суїцидний настрій</p> - На очах у медиків: хворий на Covid-19 тернополянин покінчив з життям

    Після госпіталізації у пацієнта відразу почав проявлятися суїцидний настрій

    Скріншот з відео

    Пацієнт запевняв, що хворий на важку форму, що він заразив велику кількість людей і через це не має права на життя

    В одній з лікарень Тернополя пацієнт із коронавірусом при лікарях перерізав собі сонну артерію.

    Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Зазначається, що тернопільчанин після того, як заразився Covid-19, лікувався вдома, проте через деякий час йому стало гірше – і чоловіка госпіталізували в лікувальний заклад. У пацієнта відразу почав проявлятися суїцидний настрій.

    За словами директора Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярослава Чайковського, пацієнт запевняв, що хворий на важку форму, що він заразив велику кількість людей і через це не має права на життя.

    Тим часом у податкову службу, де чоловік пропрацював близько 20 років, коронавірусом заразився тільки один співробітник. Мати і дружина пацієнта не захворіли.

    Жителю Тернополя намагалися організувати бесіду з психологом, але пацієнт не захотів спілкуватися з фахівцем.

    У результаті чоловік був переведений в окрему палату і знаходився під постійним наглядом персоналу. Однак йому це не завадило покінчити життя самогубством. Він перерізав собі сонну артерію при лікарях.

    Раніше лікар Комаровський розповів, як полегшити постковідний синдром.

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    Теги: лікар лікарня Тернопіль самогубство коронавірус
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