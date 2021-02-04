На очах у медиків: хворий на Covid-19 тернополянин покінчив з життям
Після госпіталізації у пацієнта відразу почав проявлятися суїцидний настрій
Пацієнт запевняв, що хворий на важку форму, що він заразив велику кількість людей і через це не має права на життя
В одній з лікарень Тернополя пацієнт із коронавірусом при лікарях перерізав собі сонну артерію.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Зазначається, що тернопільчанин після того, як заразився Covid-19, лікувався вдома, проте через деякий час йому стало гірше – і чоловіка госпіталізували в лікувальний заклад. У пацієнта відразу почав проявлятися суїцидний настрій.
За словами директора Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярослава Чайковського, пацієнт запевняв, що хворий на важку форму, що він заразив велику кількість людей і через це не має права на життя.
Тим часом у податкову службу, де чоловік пропрацював близько 20 років, коронавірусом заразився тільки один співробітник. Мати і дружина пацієнта не захворіли.
Жителю Тернополя намагалися організувати бесіду з психологом, але пацієнт не захотів спілкуватися з фахівцем.
У результаті чоловік був переведений в окрему палату і знаходився під постійним наглядом персоналу. Однак йому це не завадило покінчити життя самогубством. Він перерізав собі сонну артерію при лікарях.
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