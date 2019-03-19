Глава МВС Франції відмовився йти у відставку після погромів у Парижі



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Коментуючи питання про можливу відставку, Кастаньєр відповів твердим «ні»

У вівторок міністр Крістоф Кастаньєр має виступити перед Сенатом і Національним зібранням і пояснити безлади, які сталися під час протестів «жовтих жилетів» у Парижі 16 березня

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастаньєр заявив, що не піде у відставку через критику опозиції недостатніх заходів безпеки під час протестів «жовтих жилетів» у Парижі у суботу.

Про це повідомляє BFMTV.

«Якщо ви вважаєте, що я відповідальний за це, то я готовий це вислухати. Я повністю відповідальний за свої рішення», - сказав Кастаньєр.

«Я не вважаю, що бути лідером означає бити себе в груди. На мою думку, лідерство у тому, щоб очолити команду, провести глибинну зміну доктрини, мати сміливість зробити це», - додав міністр, зазначивши, що з насильством потрібно боротися новими засобами.

Коментуючи питання про можливу відставку, Кастаньєр відповів твердим «ні».

У вівторок міністр має виступити перед Сенатом і Національним зібранням і пояснити безлади, які сталися під час протестів «жовтих жилетів» у Парижі 16 березня.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон розкритикував нові акції руху «жовтих жилетів» на Єлисейських полях у Парижі.

Влада заборонятиме акції протесту «жовтих жилетів» на Єлисейських полях у Парижі і в деяких інших районах міста після того, як минулими вихідними там пройшли заворушення та сталися акти вандалізму.

Джерело: Європейська правда