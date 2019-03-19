Глава МЗС Канади: місія з підготовки ЗСУ є важливою складовою підтримки України



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Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд

Народ України знає, що може розраховувати на Канаду, запевнила Фріланд

Канада непорушна у відданості суверенітету й територіальній цілісності України. Про це заявила глава МЗС Канади Христя Фріланд, коментуючи рішення про продовження канадської тренувальної місії в Україні, повідомляє «Укрінформ».

«Народ України знає, що може розраховувати на Канаду. І операція Unifier є важливою складовою нашої багатогранної підтримки України», - сказала Фріланд.

Вона наголосила, що Канада твердо переконана у важливості захисту України:

«Ми непорушні у відданості суверенітету й територіальній цілісності України, яка просувається до стабільного, демократичного та успішного майбутнього. І Канада пишається, що в липні цього року прийматиме третю щорічну конференцію стосовно реформ в Україні».

Як повідомляв «Главком», 18 березня Канада оголосила про продовження на три роки військової місії Unifier в Україні.

Нагадаємо, з серпня 2015 року в Україні перебуває 200 канадських інструкторів, які проводять навчання бійців ЗСУ. Їхня місія закінчується наприкінці березня поточного року. З огляду на російську агресію проти України, яка триває, і конфлікт на Донбасі влада Канади вирішила продовжити її.

У грудні 2018 року мністерство оборони Канади повідомило, що інструктори підготували понад 10 тисяч співробітників українських силових структур.

Канадські фахівці перебувають на заході України, в основному на Яворівському полігоні, і не беруть участь у боях з сепаратистами на сході країни.

Як відомо, канадські консерватори підтримали надання Україні летальної зброї.

Зазначимо, що міноборони США хоче виділити українській армії $250 млн.