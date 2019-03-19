Глава МЗС Канади: місія з підготовки ЗСУ є важливою складовою підтримки України
-
Розсилка
Народ України знає, що може розраховувати на Канаду, запевнила Фріланд
Канада непорушна у відданості суверенітету й територіальній цілісності України. Про це заявила глава МЗС Канади Христя Фріланд, коментуючи рішення про продовження канадської тренувальної місії в Україні, повідомляє «Укрінформ».
«Народ України знає, що може розраховувати на Канаду. І операція Unifier є важливою складовою нашої багатогранної підтримки України», - сказала Фріланд.
Вона наголосила, що Канада твердо переконана у важливості захисту України:
«Ми непорушні у відданості суверенітету й територіальній цілісності України, яка просувається до стабільного, демократичного та успішного майбутнього. І Канада пишається, що в липні цього року прийматиме третю щорічну конференцію стосовно реформ в Україні».
Як повідомляв «Главком», 18 березня Канада оголосила про продовження на три роки військової місії Unifier в Україні.
Нагадаємо, з серпня 2015 року в Україні перебуває 200 канадських інструкторів, які проводять навчання бійців ЗСУ. Їхня місія закінчується наприкінці березня поточного року. З огляду на російську агресію проти України, яка триває, і конфлікт на Донбасі влада Канади вирішила продовжити її.
У грудні 2018 року мністерство оборони Канади повідомило, що інструктори підготували понад 10 тисяч співробітників українських силових структур.
Канадські фахівці перебувають на заході України, в основному на Яворівському полігоні, і не беруть участь у боях з сепаратистами на сході країни.
Як відомо, канадські консерватори підтримали надання Україні летальної зброї.
Зазначимо, що міноборони США хоче виділити українській армії $250 млн.