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    Глава МЗС Польщі сподівається на скасування Україною мораторію на ексгумацію

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    <p>Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович&nbsp;</p> - Глава МЗС Польщі сподівається на скасування Україною мораторію на ексгумацію

    Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович 

    У Польщі хочуть відновити діалог на історичні теми

    Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович сподівається на скасування мораторію на пошуково-ексгумаційні роботи на території України.

    Про це він повідомив в інтерв'ю інформаційному агентству Rzeczpospolita.

    «У цьому відношенні нам надходять деякі позитивні сигнали. Ми хотіли б відновити діалог на історичні теми», - сказав Чапутович.

    Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда також закликав Україну зняти мораторій на ексгумації поляків.

    Мораторій на ексгумацію було накладено у 2017 році у відповідь на знесення пам'ятника УПА в Грушовичах

    У МЗС України закликали не політизувати тему Волинської трагедії.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий на примирення з Польщею щодо історичних моментів.

    Раніше президент Польщі Анджей Дуда запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої Світової війни (1 вересня – ред.).

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