Дуда закликав Україну зняти мораторій на ексгумації поляків



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Президент Польщі Анджей Дуда

На думку польського лідера, важлива не тільки пам’ять про вбитих, але теж про тих, хто допомагав

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що потрібно пам’ятати про Волинську трагедію, аби розвивати відносини з Україною.

Про це повідомляє «Польське радіо».

«Якщо ми нині говоримо про побудову відносин між нашими державами, і дуже сильно хочу підкреслити, що ми хочемо, і мені надзвичайно це важливо, аби ці відносини були якнайліпші, одне напевне – нам потрібна пам’ять, аби щось подібне, що тоді сталося, ніколи більше не повторилося», - заявив Дуда.

Президент Польщі додав, що важливим елементом розвитку відносин є добра воля української сторони.

«Щоб не було тієї злої пам’яті, тобто ворожості, нам потрібно, передусім, вшанування, а умовою вшанування є те, аби українська сторона погодилася на проведення ексгумацій, аби можна було позначити могили, аби нащадки знали місця, куди вони можуть поїхати, де можуть запалити свічку», - сказав польський президент.

На думку польського лідера, важлива не тільки пам’ять про вбитих, але теж про тих, хто допомагав.

«Не тільки з польського боку, але також з українського боку були ті, хто не відмовився допомогти, хто ризикував власним життям, рятуючи власних сусідів. Це чудові приклади братерства між нашими народами», - сказав Дуда журналістам.

Напередодні у МЗС України закликали не політизувати тему Волинської трагедії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий на примирення з Польщею щодо історичних моментів.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої Світової війни (1 вересня – ред.).