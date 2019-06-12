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    Глава Нацбанку пропонує вже цьогоріч почати переговори з МВФ щодо нової програми

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    Очільник&nbsp;Національного банку України Яків Смолій&nbsp; - Глава Нацбанку пропонує вже цьогоріч почати переговори з МВФ щодо нової програми
    Очільник Національного банку України Яків Смолій 

    Смолій хоче почати переговори про нову програму з Міжнародним валютним фондом уже цьогоріч

    Глава Національного банку Яків Смолій вважає за необхідне продовжити реалізацію Україною зобов'язань за програмою Міжнародного валютного фонду і почати переговори за новою програмою з Фондом вже цьогоріч.

    Про це повідомляється на сторінці НБУ у Facebook.

    Відповідну заяву глава Нацбанку України зробив під час зустрічі з головним економістом Європейського банку реконструкції та розвитку Сергієм Гурієвим.

    На зустрічі обговорювалася поточна ситуація в економіці України та на фінансовому ринку. Зокрема, обговорили перспективи обслуговування зовнішнього боргу України, процес підготовки до входження міжнародних фінансових організацій у капітал державних банків і потенційну участь у цьому ЄБРР, а також розвиток електронних платежів.

    Смолій також нагадав про наміри центрального банку розробити і затвердити до кінця року нову стратегію реформування фінансового сектора України на 2020-2025 роки, робота над якою вже ведеться.

    Зі свого боку, представники ЄБРР висловили свою підтримку політики гнучкого курсоутворення і режиму інфляційного таргетування, яких дотримується Нацбанк. Вони також наголосили на необхідності збереження незалежності НБУ, оскільки, як показує досвід інших країн, це є запорукою здорової економічної політики, йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, міністр фінансів України Оксана Маркарова полетить на зустріч з інвесторами - обговорить нові євробонди.

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