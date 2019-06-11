Маркарова летить на зустріч з інвесторами - обговорить нові євробонди



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На цей раз державні облігації будуть випускатися у євро, термін їхнього погашення складе сім років

Міністерство фінансів України дійсно має намір найближчим часом випустити семирічні євробонди.

Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова, 10 червня написавши про це на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Дзеркало тижня.

«Ми з Аллою Данильчук, жіноча частина нашої TeamUkraine, теж йдемо, вірніше летимо на зустріч з інвесторами, де разом із Юрієм Буцою, Максимом Нефьодовим, Наталією Волконською, Поліною Яровою поговоримо про нові 7-річні євробонди», – повідомила Маркарова.

На цей раз державні облігації будуть випускатися у євро, термін їхнього погашення складе сім років. Делегація Мінфіну буде протягом чотирьох днів консультуватися з інвесторами у чотирьох містах Європи – Лондоні, Франкфурті, Мюнхені та Мілані.

Повідомлялося, що єврооблігації України за підсумками 22 травня подешевшали на 0,1-1% залежно від терміну погашення, а прибутковість зросла на 0,1-0,15 процентного пункту. Учасники ринку називають основними причинами негативної динаміки на ринку озвучені новини про можливе дострокове згортання, через розпуск Ради і відставку уряду, місії Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Представництво МВФ в Україні повідомило, що експерти Фонду продовжують роботу, однак більш детального офіційного коментаря так і не було.