Конфуз у прямому ефірі. Німецький телеканал переплутав Київ із Москвою (відео)

У сюжеті журналістка розповідає про візит глави німецького МЗС Анналени Бербок до Києва

Під сюжетом журналістки у титрах було вказано, що трансляція ведеться з Москви

Німецький телеканал Das Erste оконфузився під час прямого включення з Києва. Під сюжетом журналістки у титрах було вказано, що трансляція ведеться з Москви. Відеосюжет досі доступний на сайті телеканалу.

У сюжеті журналістка розповідає про візит глави німецького МЗС Анналени Бербок до Києва 7 лютого. Як відомо, в ході візиту німецького дипломата було скасовано її зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Попри те, що на відео журналістка стоїть у самому центрі столиці України на Майдані Незалежності, в титрах зазначено, що воно нібито знімається в столиці Росії.

До слова, телеканал «Рада» під фото спікера парламенту Руслана Стефанчука написав слова «раптово помер». Скріншот з трансляції телеканалу оприлюднили у мережі.