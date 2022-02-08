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    Конфуз у прямому ефірі. Німецький телеканал переплутав Київ із Москвою (відео)

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    У сюжеті журналістка розповідає про візит глави німецького МЗС Анналени Бербок до Києва - Конфуз у прямому ефірі. Німецький телеканал переплутав Київ із Москвою (відео)
    У сюжеті журналістка розповідає про візит глави німецького МЗС Анналени Бербок до Києва
    фото скріншот відео

    Під сюжетом журналістки у титрах було вказано, що трансляція ведеться з Москви

    Німецький телеканал Das Erste оконфузився під час прямого включення з Києва. Під сюжетом журналістки у титрах було вказано, що трансляція ведеться з Москви. Відеосюжет досі доступний на сайті телеканалу.

    У сюжеті журналістка розповідає про візит глави німецького МЗС Анналени Бербок до Києва 7 лютого. Як відомо, в ході візиту німецького дипломата було скасовано її зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

    Попри те, що на відео журналістка стоїть у самому центрі столиці України на Майдані Незалежності, в титрах зазначено, що воно нібито знімається в столиці Росії.

    До слова, телеканал «Рада» під фото спікера парламенту Руслана Стефанчука написав слова «раптово помер». Скріншот з трансляції телеканалу оприлюднили у мережі.

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    Теги: МЗС телебачення Німеччина скандал журналіст
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    Конфуз у прямому ефірі. Німецький телеканал переплутав Київ із Москвою (відео)