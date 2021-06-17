Ще три обласних осередки «Голосу» закликали Рудик скласти повноваження

Члени осередків виступили проти «процесів, які нині відбуваються в партії «Голос»

Черкаський, Львівський і Івано-Франківський осередки партії «Голос» закликали лідерку політсили Кіру Рудик добровільно скласти повноваження і провести прозорий з'їзд, на якому оберуть нового голову. Про це повідомляється в Facebook осередків.

«На жаль, за останні кілька місяців партія втратила левову частку членів партії, прихильників, а віднедавна ще й половину фракції Верховної Ради. А це - явний сигнал, що партія вимагає глобальних змін», - сказано в повідомленні Черкаського осередку.

В Івано-Франківському осередку заявили, що «політсила отримала шквал незаслуженої критики» після того, як кілька народних депутатів проголосували за внесення до порядку денного Верховної Ради законопроєкту №5554 про російську мову в кіно.

В «Голосі напередодні повідомили, що депутати відкликають свої голоси, а саме голосування було помилкою, тому що «законопроєкти з'явились в останній момент: серед 29 законопроєктів був і неоднозначний законопроєкт №5554».

«Вимагаємо від голови партії Кіри Рудик і керівника парламентської фракції Ярослава Железняка скликати демократичний з'їзд партії і забезпечити перевибори керівництва партії і фракції», - йдеться в заяві..

З таким закликом виступила також Львівська територіальна організація «Голосу».

Напередодні осередок партії «Голос» у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із «Голосу» Кіри Рудик, яка наразі очолює партію.

Нагадаємо, після виходу Сергія Притули з «Голосу» депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Соломія Бобровська і ще восьмеро депутатів з цієї фракції спільно приймуть рішення про своє подальше перебування.

Бобровська заявила, що йдеться про таких депутатів: Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Соломія Бобровська, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устинова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин.

Наразі в Раді є 20 нардепів «Голосу».

Тим часом у Херсонській організації «Голосу» повідомили про вихід з партії 15 осіб. Активістка Марина Войтенко констатувала, що «за останні пів року в нашій партії стався різкий відхід від задекларованих цінностей, а нове керівництво партії не хоче чути голос своїх осередків».

Вона також поскаржилася на кулуарність і кон’юнктурність рішень в партії та «нездорову реакцію керівника «Голосу» на критику».

Додамо, що в понеділок, 7 червня 2021 року, Сергій Притула вийшов із партії «Голос».

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».