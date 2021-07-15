Рудик розповіла, чи є у неї американський паспорт
Раніше Рудик тричі не відповіла на питання про те, чи є у неї паспорт США
Лідерка «Голосу» Кіра Рудик повідомила, чи є у неї громадянство Сполучених Штатів. Про це вона сказала в ефірі одного з телеканалів, передає «Сьогодні».
«Останнім часом було стільки маніпуляцій з цього приводу, що навіть партія «Голос« була змушена вийти з офіційною заявою, що ніякого американського паспорта у мене немає, що я громадянка України», – сказала Рудик.
На питання, чи підтверджує вона, що у неї немає американського громадянства, Рудик відповіла: «Звичайно».
Раніше депутатка Олександра Устінова заявила, що лідерка «Голосу» намагається одноособово контролювати фінансування політсили.
Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».
Додамо, що в понеділок, 7 червня 2021 року, Сергій Притула вийшов із партії «Голос».
Також Черкаський, Львівський і Івано-Франківський осередки партії «Голос» закликали лідерку політсили Кіру Рудик добровільно скласти повноваження і провести прозорий з'їзд, на якому оберуть нового голову.
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