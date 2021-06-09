Чернівецький осередок «Голосу» вимагає виключити з політсили голову партії Рудик

Чернівецькі партійці «Голосу» вказують на те, що Кіра Рудик узурпувала та зловживає владою

Офіційна причина подання щодо Рудик – «вчинення дій чи бездіяльності, що завдають шкоди репутації партії або дискредитують партію»

Осередок партії «Голос» у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із «Голосу» Кіри Рудик, яка наразі очолює партію.

«Згідно із підпунктом 4 п. 13.8.1 Статуту Партії ради Чернівецької територіальної організації Політичної Партії «Голос» приймає рішення щодо внесення подання до Політичної ради Політичної Партії «Голом» про необхідність виключення з Партії члена ПП «Голос» Рудик Кіри Олександрівни за порушення Статуту Партії», – йдеться у заяві партії «Голос» у Чернівецькій області .

Офіційна причина такого подання – «вчинення дій чи бездіяльності, що завдають шкоди репутації партії або дискредитують партію». Так, партійці вказують на те, що Рудик узурпувала та зловживає владою. Йдеться начебто про зміну Статуту партії, де розширили повноваження голови. Такі дії дали можливість Рудик самостійно контролювати всі політичні, адміністративні, кадрові та фінансові ресурси, кажуть в чернівецькому осередку.

Там також нарікають, що керівництво партії не дотрималось обіцянки повернути стару редакцію установчого документу.

Також Рудик звинувачують у кулуарних домовленостях із Офісом президента та партією «Слуга народу». Зокрема, щодо входження у коаліцію.

Голові закидають «чистки» в партії. Виключення Сергія Притули із Політради, погрози виключити окремих нардепів із фракції, усунення голів регіональних осередків – перерахували у чернівецькому «Голосі».

Окрім того, Рудик начебто ігнорує звернення представників місцевих організацій, зокрема, щодо проведення з’їзду.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин, коментуючи заяву Чернівецького осередку, додав:

«Зараз я б від себе хотів сказати: коли партія перестає бути механізмом втілення принципів та цілей і стає лише засобом боротьби за владу починається її занепад».

Нагадаємо, після виходу Сергія Притули з «Голосу» депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Соломія Бобровська і ще восьмеро депутатів з цієї фракції спільно приймуть рішення про своє подальше перебування.

Бобровська заявила, що йдеться про таких депутатів: Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Соломія Бобровська, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устинова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин.

Наразі в Раді є 20 нардепів «Голосу».

Тим часом у Херсонській організації «Голосу» повідомили про вихід з партії 15 осіб. Активістка Марина Войтенко констатувала, що «за останні пів року в нашій партії стався різкий відхід від задекларованих цінностей, а нове керівництво партії не хоче чути голос своїх осередків».

Вона також поскаржилася на кулуарність і кон’юнктурність рішень в партії та «нездорову реакцію керівника «Голосу» на критику».

Додамо, що в понеділок, 7 червня 2021 року, Сергій Притула вийшов із партії «Голос».

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».