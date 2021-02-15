Депутат Київради від «Голосу» побив гумориста під час концерту. Партія вже зробила заяву
Депутат зупинив виступ коміка через нецензурну лайку
На столичного коміка, співведучого та сценариста проєкту «Телебачення Торонто» Влада Капицю під час стендап-концерту напав депутат Київради від партії «Голос» Костянтин Богатов.
Про це повідомляє «Телебачення Торонто» у Facebook.
Відомо, що під час виступу депутат зупинив коміка через те, що у своєму матеріалі той використовував лайливі слова. Влад заявив, що було попередження про нецензурну лексику, але Богатив відповів, що її не буде.
Після цього він вдарив Капицю в обличчя, а також зачепив його телефон та окуляри, які розбилися.
«Телефон вилітає, відео вимикається, але частина збереглася. Потім я блокую наступний удар, ловлю його та відштовхую. Це буквально сталось за секунд 20. Від стрімкості ескалації конфлікту я ***** (був вражений – ред.), звичайно. Стоїть навпроти мене озвірівше тіло. Крикнув «допоможіть», щоб не бити його. Збіглись люди. Ще побикував, пострибав до нас, і почав затирати щось про культуру і доводити нам те, що світ не такий як має бути, а він знає, як має бути», – прокоментував інцидент сам комік.
Зазначається, що гладачі викликали поліції, а сам артист продовжив стендап-концерти. Правоохоронці прибули пізніше, але попросили депутата покинути приміщення. Пізніше Костянтин Богатов вибачився перед Владом Капицею, зазначивши, що «застосовувати силу було недоцільно, але і матюки – це неправильно».
Партія «Голос» вже назвала «неприпустимою» поведінку депутата Костянтина Богатова.
«Вважаємо інцидент, який стався в Арт-центрі «Братислава» ввечері 14 лютого ганебним. Ми засуджуємо висловлювання і дії депутата Богатова. Щиро приносимо вибачення особисто стендаперу Владу Капиці. І тим, хто став свідком неприпустимих висловлювань та дій під час концерту.
Подібна поведінка Костянтина Богатова несумісна з цінностями партії «Голос» , – йдеться у заяві політсили.
На найближчих зборах фракції «Голосу» у Київраді та зборах Київської міської територіальної організації партії поведінка пана Богатова отримає належну оцінку, про що партія повідомить окремо, резюмується у зверненні.
Натомість у мережі вже нагадали, що Богатов – «лобіст забудовника Томаша Фіали».
«У 2016 році цей «товариш» протягнув рішення Київради, за яким на частині Оболонської площі змінили цільове призначення під забудову житлового комплексу з торгівельним центром. Внаслідок чого у мешканців Оболоні віджали частину площі, а вестибюль станції метро «Оболонь» будуть переносити в під'їзд цього житлового компдлексу Фіали», – зазначає користувач Олег Симороз.