Депутат Київради від «Голосу» побив гумориста під час концерту. Партія вже зробила заяву

Депутат Київради вдарив коміка Влада Капицю в обличчя, а також зачепив його телефон та окуляри, які розбилися

Депутат зупинив виступ коміка через нецензурну лайку

На столичного коміка, співведучого та сценариста проєкту «Телебачення Торонто» Влада Капицю під час стендап-концерту напав депутат Київради від партії «Голос» Костянтин Богатов.

Про це повідомляє «Телебачення Торонто» у Facebook.

Відомо, що під час виступу депутат зупинив коміка через те, що у своєму матеріалі той використовував лайливі слова. Влад заявив, що було попередження про нецензурну лексику, але Богатив відповів, що її не буде.

Після цього він вдарив Капицю в обличчя, а також зачепив його телефон та окуляри, які розбилися.

«Телефон вилітає, відео вимикається, але частина збереглася. Потім я блокую наступний удар, ловлю його та відштовхую. Це буквально сталось за секунд 20. Від стрімкості ескалації конфлікту я ***** (був вражений – ред.), звичайно. Стоїть навпроти мене озвірівше тіло. Крикнув «допоможіть», щоб не бити його. Збіглись люди. Ще побикував, пострибав до нас, і почав затирати щось про культуру і доводити нам те, що світ не такий як має бути, а він знає, як має бути», – прокоментував інцидент сам комік.

Зазначається, що гладачі викликали поліції, а сам артист продовжив стендап-концерти. Правоохоронці прибули пізніше, але попросили депутата покинути приміщення. Пізніше Костянтин Богатов вибачився перед Владом Капицею, зазначивши, що «застосовувати силу було недоцільно, але і матюки – це неправильно».

Партія «Голос» вже назвала «неприпустимою» поведінку депутата Костянтина Богатова.

«Вважаємо інцидент, який стався в Арт-центрі «Братислава» ввечері 14 лютого ганебним. Ми засуджуємо висловлювання і дії депутата Богатова. Щиро приносимо вибачення особисто стендаперу Владу Капиці. І тим, хто став свідком неприпустимих висловлювань та дій під час концерту.

Подібна поведінка Костянтина Богатова несумісна з цінностями партії «Голос» , – йдеться у заяві політсили.

На найближчих зборах фракції «Голосу» у Київраді та зборах Київської міської територіальної організації партії поведінка пана Богатова отримає належну оцінку, про що партія повідомить окремо, резюмується у зверненні.

Натомість у мережі вже нагадали, що Богатов – «лобіст забудовника Томаша Фіали».

«У 2016 році цей «товариш» протягнув рішення Київради, за яким на частині Оболонської площі змінили цільове призначення під забудову житлового комплексу з торгівельним центром. Внаслідок чого у мешканців Оболоні віджали частину площі, а вестибюль станції метро «Оболонь» будуть переносити в під'їзд цього житлового компдлексу Фіали», – зазначає користувач Олег Симороз.