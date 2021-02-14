Партія «Голос» закликала вийти із «мертвих» Мінських домовленостей

Всього на фронті цього року загинуло 11 українських солдат

Підписані документи не захищають Україну від втрат

У звʼязку з погіршенням ситуації на Донбасі партія «Голос» вважає за доцільне відмовитися від подальшого виконання Мінських домовленостей. Про це говориться на сторінці партії у Facebook.

«Ще троє загиблих на фронті. Всього – 11 бойових втрат на Сході від початку року. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. І вкотре наполягаємо: Україна повинна відмовитися від мертвих Мінських домовленостей та будь-яких спроб їх оживити. Президент Зеленський має негайно відреагувати», – йдеться у повідомленні.

При цьому в «Голосі» заявили, що з Кремлем треба говорити «лише мовою політичного тиску та військової потужності», а Україна «повинна наростити військову міць, заручитися підтримкою Заходу та добиватися посилення санкційного тиску на Російську Федерацію».

Як повідомлялось раніше, троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил сьогодні внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік населеного пункту Новолуганське.

Двоє із трьох загиблих були мешканцями Кременчука на Полтавщині, через що у місті оголошено траур.

Президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває з офіційним візитом в ОАЕ, доручив розслідувати загибель українських військових на Донбасі Андрію Тарану і головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку.