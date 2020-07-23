На Буковині згортають частину ліжок для хворих на коронавірус



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У Чернівецькій області на Сovid-19 найчастіше хворіють люди від 30 до 69 років

З близько тисячі ліжок, які були зарезервовані для недужих на Covid-19, залишили тільки 642

Медичні відділення у лікарнях Чернівецької області, які були перепрофільовані для хворих на коронавірус, повертаються до нормальної роботи.

Про це заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, інформує пресслужба ОДА.

«Цей час відносного спокою використовуємо, щоб дати відпочити лікарям. Відділення, які були перепрофільовані для хворих на коронавірус, ми повертаємо до нормальної роботи. З близько тисячі ліжок, які були зарезервовані для недужих на Covid-19, залишили тільки 642. Зараз вони завантажені на 45%», – розповів Осачук.

В області на Сovid-19 найчастіше хворіють люди від 30 до 69 років. Більше недужих серед жінок, а летальних випадків – серед чоловіків.

За словами в. о. директора Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ» Наталії Гопко, контролювати захворюваність допомагає спостереження за контактними особами, яке ведуть епідеміологи. Наразі у самоізоляції перебувають 708 таких людей.

Зазначимо, головна санітарна лікарка Буковини заявила, що захворюваність Covid-19 зростає щоразу після послаблення карантину.

Нагадаємо, в Україні станом на 22 липня зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 61851

Хворіють 26300

Одужали 3400

Померли 1551

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Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях. Загалом інфіковано майже 61 тисячу осіб.