Україна більше не буде блокувати ексгумацію польських поховань, - глава Інституту нацпам'яті



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Антон Дробович Фото: prm.ua

Дробович підкреслив, що вандалізм неприпустимий з будь-якого боку

Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що Україна більше не буде перешкоджати ексгумації польських поховань.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу «Прямий».

«Щодо блокування ексгумації поховань, я вважаю, що таке більше не повториться, бо це питання гуманізму і загальнолюдської поваги. Ми не будемо зі свого боку перешкоджати і, думаю, що Польща також не перешкоджатиме таким процесам. Якщо такі факти будуть відбуватися, то тут треба залучати міжнародних посередників, але думаю, що таких фактів більше не буде», - сказав Дробович.

При цьому він підкреслив, що вандалізм неприпустимий з будь-якого боку.

«Акти вандалізму - це зазвичай провокації. І всім добре відомо, де сидять кінцеві бенефіціари цих провокацій. Тому ми хочемо у співпраці з правоохоронцями показувати цих людей, щоб було зрозуміло, що це не хуліганство, а навмисні спроби поширити ворожнечу між народами», - пояснив Дробович.

Також він заявив про готовність Києва «піти на співпрацю у всьому, що лежить в площині історичних фактів, а не історичних оцінок».

«Також я б хотів, щоб нарешті, був випущений спільний українсько-польський підручник. Я думаю, ми його створимо, так чи інакше, за участю Інституту нацпам'яті Польщі, або без нього», - додав Дробович.

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