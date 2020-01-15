Новий керівник НАЗК обіцяє повну автоматизацію перевірки декларацій



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Уряд призначив на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції прокурора департаменту нагляду за додержанням законів Олександра Новікова

Новіков планує «налагодити ефективну співпрацю з ДБР»

Новий голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вважає своєю ціллю на посаді повну автоматизацію перевірки декларацій та налагодити ефективну співпрацю з Державним бюро розслідувань. Про це він повідомив 15 січня під час представлення у Кабміні.

«(Ціллю - ред.) бачу повну автоматизацію перевірок декларацій, як того вимагає суспільство, як того вимагає уряд та наші міжнародні забов'язання. Це всі судді, прокурори, фактично, члени уряду, голови адміністрацій, районних рад, обласних рад. Тобто, фактично, ті люди, які приймають основні рішення в цій країні. За результатами даної роботи ми налагодимо ефективну співпрацю з ДБР щодо забезпечення невідворотності кримінальної та іншої відповідальності за вчинення корупційних злочинів», - розповів Новіков.

Так, на його думку, головні кроки – це інформатизація державного управління, що забезпечить прозорість взаємодії держави з громадянами і бізнесом, а також відсутність прямої взаємодії з держслужбовцями, що також є важливим елементом забезпечення доброчесності держслужби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції переможця у відкритому конкурсі на посаду - Олександра Новікова.

Під час представлення у Кабміні Новіков розповів, що планує зробити на посаді – зокрема, затвердити антикорупційну стратегію.