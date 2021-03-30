Голова НАЗК розповів, скільки коштів заощадить держава завдяки антикорупційній стратегії

Новіков: Ми сподіваємося, як тільки ситуація з коронавірусом дозволить Верховній Раді приступить до роботи, найближчим часом стратегія буде затверджена

Перші результати антикорупційної стратегії будуть відчутні вже за два роки від початку її реалізації, спрогнозував Новіков

Нова антикорупційна стратегія дозволить державі заощадити близько 200 млрд грн за рахунок зменшення збитків від корупції. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Національного агентства з запобігання корупції Олександр Новіков.

Антикорупційна стратегія, розроблена НАЗК, вже була проголосована Верховною Радою в першому читанні.

Відповідаючи на питання, чи не загальмують нинішні непрості стосунки НАЗК із парламентом ухвалення Стратегії в цілому, Новіков сказав: «Ми не вважаємо, що перебуваємо в складних стосунках із Верховною Радою».

«НАЗК – надійний партнер усіх органів державної влади, зокрема Ради, на шляху подолання корупції в Україні. Подолання корупції – це зростання добробуту кожного громадянина, а у цьому зацікавлені всі парламентські партії, які декларували це в своїх програмах», – наголосив голова НАЗК.

Він нагадав, що позаминулого вівторка комітет Верховної Ради із питань антикорупційної політики, де є представники всіх парламентських партій, закінчив роботу над усіма правками депутатів до антикорупційної стратегії, та рекомендував Раді схвалити її в цілому.

«Ми сподіваємося, як тільки ситуація з коронавірусом дозволить Верховній Раді приступить до роботи, найближчим часом стратегія буде затверджена. Тоді робота набуде системного характеру, і кожен громадянин зможе контролювати дії буквально кожного органу влади на цьому напрямку», – зазначив Новіков.

За його словами, перша антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки надала до 6% ВВП економії за рахунок зменшення збитків від корупції, і це становило приблизно 160 млрд грн.

На думку Новікова, основні механізми, завдяки яким цього вдалося досягнути, – це «демонополізація ринку енергетики, відмова від російського газу, реформа «Нафтогазу», зміна податкового законодавства, запровадження системи Prozoro».

«Нинішня антикорупційна стратегія, сподіваємося, дасть результати десь упродовж двох років. Після виконання Стратегії у 2025 році економія за рахунок зменшення збитків від корупції, як ми прогнозуємо, досягне до 200 млрд грн. Розраховуємо, що перші результати будуть відчутні вже за два роки з початку її реалізації», – заявив голова НАЗК.

16 березня Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики завершив розгляд поправок до проєкту Закону «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки» (№4135) та рекомендував парламенту прийняти документ в цілому із врахуванням правок та техніко-юридичного доопрацювання, повідомляється на сайті парламенту.

Зокрема, документ присвячений концепції формування державної антикорупційної політики на вказаний період та механізму її реалізації. У першому читанні законопроєкт №4135 ухвалили 5 листопада 2020 року.

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