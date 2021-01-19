Голова ОБСЄ Лінде прибула в Україну з дводенним візитом
У рамках візиту Анн Лінде проведе у Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою
Нова голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде прибула в Україну з дводенним робочим візитом. Про це повідомило у Твіттері посольство Швеції в Україні.
«Ласкаво просимо в Україну, Анн Лінде! Ми раді вашій першій поїздці в якості голови ОБСЄ в Україну», ‒ йдеться у повідомленні диппредставництва.
Welcome to Ukraine @AnnLinde! We are thrilled your first trip as Chairperson of @OSCE is to #OSCE2021SWE @TobiasThyberg @PetraLrke @vBeckerath @KSalsback pic.twitter.com/48sMYyTrTF— Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) January 18, 2021
У рамках візиту Анн Лінде проведе у Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Вони обговорять низку тем, серед яких безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, зусилля з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, підтримка діяльності ОБСЄ.
Як повідомлялося, голова ОБСЄ також відвідає разом із міністром закордонних справ України зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.
Також у МЗС України зазначають, що наша держава стала першою, яку Анн Лінде відвідує з візитом як нова голова ОБСЄ.
До слова, Швеція розпочала головування в ОБСЄ 1 січня 2021 року. Серед пріоритетів своєї діяльності глава МЗС країни Анн Лінде назвала вирішення ситуації в Білорусі і на Донбасі України.
«Пріоритетними питаннями під час головування Швеції будуть затяжні конфлікти в регіоні, захист європейської системи безпеки і зосередження уваги на демократію, верховенство закону, права людини і гендерну рівність як частини роботи зі встановлення миру і безпеки. Тривалі конфлікти і кризи в регіоні ОБСЄ, а також ситуація, яку ми спостерігаємо в Білорусі, Україні та навколо неї, зростання напруженості навколо Нагірного Карабаху вимагають нашого спільного уваги. Це, звичайно, буде в порядку денному з початку року», - підкреслила Лінде.
У МЗС України розраховують, що цей візит стане гарною можливістю голові ОБСЄ побачити на власні очі наслідки триваючої збройної агресії і тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України.