Голова ОБСЄ Лінде прибула в Україну з дводенним візитом

Нова голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде прибула в Україну з дводенним робочим візитом. Про це повідомило у Твіттері посольство Швеції в Україні.

«Ласкаво просимо в Україну, Анн Лінде! Ми раді вашій першій поїздці в якості голови ОБСЄ в Україну», ‒ йдеться у повідомленні диппредставництва.

Welcome to Ukraine @AnnLinde! We are thrilled your first trip as Chairperson of @OSCE is to #OSCE2021SWE @TobiasThyberg @PetraLrke @vBeckerath @KSalsback pic.twitter.com/48sMYyTrTF