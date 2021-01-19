Голова ОБСЄ Лінде прибула в Україну з дводенним візитом

Наша держава стала першою, яку Анн Лінде відвідує з візитом як нова голова ОБСЄ

У рамках візиту Анн Лінде проведе у Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою

Нова голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде прибула в Україну з дводенним робочим візитом. Про це повідомило у Твіттері посольство Швеції в Україні.

«Ласкаво просимо в Україну, Анн Лінде! Ми раді вашій першій поїздці в якості голови ОБСЄ в Україну», ‒ йдеться у повідомленні диппредставництва.

У рамках візиту Анн Лінде проведе у Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Вони обговорять низку тем, серед яких безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, зусилля з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, підтримка діяльності ОБСЄ.

Як повідомлялося, голова ОБСЄ також відвідає разом із міністром закордонних справ України зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

Також у МЗС України зазначають, що наша держава стала першою, яку Анн Лінде відвідує з візитом як нова голова ОБСЄ.

До слова, Швеція розпочала головування в ОБСЄ 1 січня 2021 року. Серед пріоритетів своєї діяльності глава МЗС країни Анн Лінде назвала вирішення ситуації в Білорусі і на Донбасі України.

«Пріоритетними питаннями під час головування Швеції будуть затяжні конфлікти в регіоні, захист європейської системи безпеки і зосередження уваги на демократію, верховенство закону, права людини і гендерну рівність як частини роботи зі встановлення миру і безпеки. Тривалі конфлікти і кризи в регіоні ОБСЄ, а також ситуація, яку ми спостерігаємо в Білорусі, Україні та навколо неї, зростання напруженості навколо Нагірного Карабаху вимагають нашого спільного уваги. Це, звичайно, буде в порядку денному з початку року», - підкреслила Лінде.

У МЗС України розраховують, що цей візит стане гарною можливістю голові ОБСЄ побачити на власні очі наслідки триваючої збройної агресії і тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України.