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    Нова голова ОБСЄ планує відвідати Донбас

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    Анн Лінде&nbsp;особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні - Нова голова ОБСЄ планує відвідати Донбас
    Анн Лінде особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні

    Україна стане першою країною, яку Анн Лінде відвідає з візитом як нова голова ОБСЄ, – МЗС

    Нова глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде 19-20 січня перебуватиме в України. Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

    У МЗС зазначають, що Україна стане першою країною, яку Анн Лінде відвідає з візитом як нова голова ОБСЄ. 

    «У рамках візиту Анн Лінде проведе у Києві переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Серед тем, зокрема безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, зусилля з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, підтримка діяльності ОБСЄ», ‒ йдеться у повідомленні.

    Також голова ОБСЄ також відвідає разом з міністром закордонних справ України зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. 

    До слова, Швеція розпочала головування в ОБСЄ 1 січня 2021 року. Серед пріоритетів своєї діяльності глава МЗС країни Анн Лінде назвала вирішення ситуації в Білорусі і на Донбасі України.

    «Пріоритетними питаннями під час головування Швеції будуть затяжні конфлікти в регіоні, захист європейської системи безпеки і зосередження уваги на демократію, верховенство закону, права людини і гендерну рівність як частини роботи зі встановлення миру і безпеки. Тривалі конфлікти і кризи в регіоні ОБСЄ, а також ситуація, яку ми спостерігаємо в Білорусі, Україні та навколо неї, зростання напруженості навколо Нагірного Карабаху вимагають нашого спільного уваги. Це, звичайно, буде в порядку денному з початку року», - підкреслила Лінде.

    У МЗС України розраховують, що цей візит стане гарною можливістю голові ОБСЄ побачити на власні очі наслідки триваючої збройної агресії і тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України.

    Окремі надії МЗС покладає на залучення ОБСЄ до роботи Кримської платформи, і під час візиту планується детально обговорити практичні аспекти.

    Теги: МЗС ОБСЄ Донбас міністр Україна права людини
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