Голова СБУ прокоментував масове отруєння дітей у Черкасах

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Будівля школи, де отруїлися діти

Грицак не виключає, що отруєння у Черкасах невипадкове

Масове отруєння у черкаській загальноосвітній школі №8 може бути невипадковим, заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час візиту до Черкас 12 травня.

«Ми не розслідуємо цей інцидент, але в рамках тієї допомоги, яку ми надаємо поліції, можу сказати, що, звичайно, таку версію ми не виключаємо навмисних дій невстановлених осіб, які вчинили цей злочин», – сказав Грицак.

Нагадаємо, голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко заявив, що лабораторні дослідження станом на 10 травня не виявили причин масового отруєння школярів.

На ранок 10 травня у лікувальних закладах перебували 55 дітей і 4 дорослих. Попередній діагноз у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною.

За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці у Черкасах відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

Українські медики залучили німецьких колег до співпраці, аби визначити причини отруєння школярів під час лінійки в навчальному закладі в Черкасах 8 травня. Відповідні матеріали для повторної експертизи вже передали до столиці, звідки їх відправлять до німецької клініки.