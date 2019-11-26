Голова Укрексімбанку Гриценко вніс заставу 3 млн грн



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За даними СБУ, яка провела арешт Олександра Гриценка, банкіру інкримінують відмивання грошей

Після внесення застави на голову правління Укрексімбанку Олександра Гриценка покладено низку зобов'язань, однак носіння браслета не передбачено

Голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко вніс заставу в розмірі 3 млн гривень. Про це повідомив його адвокат Денис Дьомін.

«Він виконав зобов'язання в повному обсязі та вніс заставу», - сказав адвокат.

За словами адвоката, заставу було внесено минулого тижня.

Після внесення застави на Гриценка покладено низку зобов'язань, однак носіння браслета не передбачено.

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва відмовив в арешті голови правління Укрексімбанку Олександра Гриценка з запорукою 100 млн гривень і обрав йому заставу 3 млн гривень без арешту.

Раніше повідомлялося, що у Києві серед дня викрали главу Укрексімбанку Олександра Гриценка.

Згодом стало відомо, що Гриценка затримали сьогодні, 16 листопада, працівники СБУ за дорученням Генеральної прокуратури України.

В СБУ повідомили, що затриманого главу Укрексімбанку підозрюють у відмиванні доходів, отриманих за часів Януковича.

Нагадаємо, банкіра Гриценка затримав одіозний прокурор Кулик.

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