Голова Укрексімбанку Гриценко вніс заставу 3 млн грн
Після внесення застави на голову правління Укрексімбанку Олександра Гриценка покладено низку зобов'язань, однак носіння браслета не передбачено
Голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко вніс заставу в розмірі 3 млн гривень. Про це повідомив його адвокат Денис Дьомін.
«Він виконав зобов'язання в повному обсязі та вніс заставу», - сказав адвокат.
За словами адвоката, заставу було внесено минулого тижня.
Після внесення застави на Гриценка покладено низку зобов'язань, однак носіння браслета не передбачено.
Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва відмовив в арешті голови правління Укрексімбанку Олександра Гриценка з запорукою 100 млн гривень і обрав йому заставу 3 млн гривень без арешту.
Раніше повідомлялося, що у Києві серед дня викрали главу Укрексімбанку Олександра Гриценка.
Згодом стало відомо, що Гриценка затримали сьогодні, 16 листопада, працівники СБУ за дорученням Генеральної прокуратури України.
В СБУ повідомили, що затриманого главу Укрексімбанку підозрюють у відмиванні доходів, отриманих за часів Януковича.
Нагадаємо, банкіра Гриценка затримав одіозний прокурор Кулик.