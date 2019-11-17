Гриценка затримали за те, що він забрав кошти Януковича на користь держави,- адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання Гриценка здійснено без ухвали суду, з грубими порушеннями закону, за відсутності законних підстав

Таку заяву зробив адвокат Денис Галанський.

«З 78 сторінок підписаного відомим на всю України прокурором Куликом повідомлення про підозру голові правління ПАТ «Укрексімбанк» Олександру Вікторовичу Гриценку, конкретним діям власне Гриценка присвячено буквально кілька речень.

А саме: Кулик звинувачує Гриценка у тому, що він як керівник ПАТ «Укрексімбанк» наполегливо вживав заходів щодо погашення заборгованості за виданими банком кредитами, у тому числі і за рахунок заставного майна і коштів.

І досяг успіху, «на підставі отриманих судових рішень» (цитата) домігся стягнення на користь державного ПАТ «Укрексімбанк» коштів і майна.

Кулик може скільки завгодно розписувати кому належали заставлені кошти і майно (Кулик пише – злочинній організації Януковича) і яким чином вони були здобуті.

Керівник ПАТ «Укрексімбанк» Гриценко стягнув кошти і майно на користь державного банку і на підставі судових ухвал, отже не скоїв жодного правопорушення, навпаки, захистив інтереси ПАТ «Укрексімбанк», – наголошує Галанський.

Раніше повідомлялося, що у Києві серед дня викрали главу Укрексімбанку Олександра Гриценка.

Згодом стало відомо, що Гриценка затримали сьогодні, 16 листопада, працівники СБУ за дорученням Генеральної прокуратури України.

В СБУ повідомили, що затриманого главу Укрексімбанку підозрюють у відмиванні доходів, отриманих за часів Януковича.

Нагадаємо, банкіра Гриценка затримав одіозний прокурор Кулик.