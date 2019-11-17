Навіть у часи Єжова до «дітей ворогів народу» ставилися більш цивілізовано, – адвокат Гриценка



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Адвокат Гриценка стверджує, що затримання здійснено без ухвали суду, з грубими порушеннями закону, за відсутності законних підстав

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Говорущак Олександр Миколайович за дорученням старшого групи – відомого прокурора Кулика. Спільно з оперативниками СБУ захопив Олександра Гриценко 16 листопада коло будинку, де той проживає з сім’єю.

Про це йдеться в заяві адвоката Дениса Галанського.

«На момент нападу Олександр Гриценко вів сина (11 років) на заняття у музичний гурток.

На очах сина батька скрутили, надягли кайданки і кинули і мікроавтобус. Дитину, що була нажахана звірячим поводженням з батьком, кинули у під’їзді коло жінки-консьєржа.

На момент викрадення у квартирі, де проживає Гриценко, дорослих членів сім’ї не було, перебував лише старший син (14 років) з учителем музики. Мати дітей перебуває за кордоном з 13 листопада. Консьєрж привела дитину додому», – заявив адвокат.

Гриценко тривалий час не знав нічого про долю і стан дитини.

«В подальшому намагаючись приховати свої протиправні дії Говорущак склав дивний документ про те, що він начебто передав дітей Гриценка під подальший нагляд та опіку інспектору сектору ювенальної юстиції Новохатньому А.В.

При цьому з самого документа випливає, що діти знаходяться у зачиненій квартирі з «дорослою людиною, який представився вчителем музики» та відмовився відкрити двері», – написав Галанський.

Отже, абсолютно очевидно, що дитину було покинуто напризволяще, а інспектор ювенальної юстиції, якщо і був на місці події, прибув значно пізніше аби «прикрити» бандитів і «прийняти дітей під нагляд і опіку», не бачивши їх у вічі.

«Навіть у часи Єжова та Вишинського до «дітей ворогів народу» ставилися більш цивілізовано», – заявив адвокат.

Раніше повідомлялося, що у Києві серед дня викрали главу Укрексімбанку Олександра Гриценка.

Згодом стало відомо, що Гриценка затримали сьогодні, 16 листопада, працівники СБУ за дорученням Генеральної прокуратури України.

В СБУ повідомили, що затриманого главу Укрексімбанку підозрюють у відмиванні доходів, отриманих за часів Януковича.

Нагадаємо, банкіра Гриценка затримав одіозний прокурор Кулик.