Голова «Укроборонпрому» Абромавичус призначив собі чотирьох заступників



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Гендиректор «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус Фото: thebabel.com.ua

Призначення нових топ-менеджерів у концерні Абромавичус назвав «кінцем епохи мародерства»

Заступником гендиректора держконцерну «Укроборонпром» з питань трансформацій став керуючий партнер рекрутингової компанії Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондар, закупівлями займатиметься Надія Бігун з ProZorro, фінансово-економічним блоком керуватиме Сергій Іванюта, який працював у НБУ та «Укргазвидобування», а Олег Яковенко з досвідом роботи в Мінекономрозвитку очолить проектний офіс держконцерну.

Як зазначено у повідомленні «Укроборонпрому», відповідні накази про призначення гендиректор Айварас Абромавичус підписав у четвер.

Згідно з ним, Бондар очолить так званий Центр трансформацій, розпочне управління ефективністю і запровадить міжнародні стандарти корпоративного управління в держконцерні.

«Наше завдання за найкоротший термін провести перетворення громіздкої структури в інноваційну, гнучку та сучасну компанію», - наведено його слова в релізі.

Бігун, яка після посади заступника директора ДП «Прозорро» курирувала також централізацію закупівель «Укрпошти» і працювала заступником директора ДП «Медичні закупівлі України», впроваджуватиме прозорі процедури і політику закупівель та підвищуватиме їхню ефективність за рахунок централізації потреб підприємств і впровадження категорійних стратегій. Сьогодні лише 8 зі 138 підприємств, що входять до складу «Укроборонпрому», здійснюють закупівлі через ProZorro, йдеться в повідомленні.

«Окремим фокусом роботи Бігун стане імпортозаміщення товарів російського виробництва», - йдеться в релізі.

Призначення нових топ-менеджерів у концерні Абромавичус назвав «кінцем епохи мародерства» і наголосив, що нова команда найближчим часом має розробити комплексну стратегію розвитку «Укроборонпрому», орієнтовану на збільшення обсягів виробництва та продажу продукції; провести кадровий та фінансовий аудити, інвентаризацію та оптимізацію активів.

Джерело: Інтерфакс-Україна