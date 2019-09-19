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    Голова «Укроборонпрому» Абромавичус призначив собі чотирьох заступників

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    <span>Гендиректор&nbsp;&laquo;Укроборонпрому&raquo;&nbsp; Айварас Абромавичус&nbsp;</span> - Голова «Укроборонпрому» Абромавичус призначив собі чотирьох заступників
    Гендиректор «Укроборонпрому»  Айварас Абромавичус 
    Фото: thebabel.com.ua

    Призначення нових топ-менеджерів у концерні Абромавичус назвав «кінцем епохи мародерства»

    Заступником гендиректора держконцерну «Укроборонпром» з питань трансформацій став керуючий партнер рекрутингової компанії Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондар, закупівлями займатиметься Надія Бігун з ProZorro, фінансово-економічним блоком керуватиме Сергій Іванюта, який працював у НБУ та «Укргазвидобування», а Олег Яковенко з досвідом роботи в Мінекономрозвитку очолить проектний офіс держконцерну.

    Як зазначено у повідомленні «Укроборонпрому», відповідні накази про призначення гендиректор Айварас Абромавичус підписав у четвер.

    Згідно з ним, Бондар очолить так званий Центр трансформацій, розпочне управління ефективністю і запровадить міжнародні стандарти корпоративного управління в держконцерні.

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    «Наше завдання за найкоротший термін провести перетворення громіздкої структури в інноваційну, гнучку та сучасну компанію», - наведено його слова в релізі.

    Бігун, яка після посади заступника директора ДП «Прозорро» курирувала також централізацію закупівель «Укрпошти» і працювала заступником директора ДП «Медичні закупівлі України», впроваджуватиме прозорі процедури і політику закупівель та підвищуватиме їхню ефективність за рахунок централізації потреб підприємств і впровадження категорійних стратегій. Сьогодні лише 8 зі 138 підприємств, що входять до складу «Укроборонпрому», здійснюють закупівлі через ProZorro, йдеться в повідомленні.

    «Окремим фокусом роботи Бігун стане імпортозаміщення товарів російського виробництва», - йдеться в релізі.

    Призначення нових топ-менеджерів у концерні Абромавичус назвав «кінцем епохи мародерства» і наголосив, що нова команда найближчим часом має розробити комплексну стратегію розвитку «Укроборонпрому», орієнтовану на збільшення обсягів виробництва та продажу продукції; провести кадровий та фінансовий аудити, інвентаризацію та оптимізацію активів.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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    Кабмін Укргазвидобування Айварас Абромавичус Укроборонпром ProZorro
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