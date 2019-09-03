Конкурс на гендиректора «Укроборонпрому» оголосять до кінця року - Абромавічус



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Новопризначений гендиректор державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавічус

В «Укроборонпромі» запевнили, що плани обрати нового директора на конкурсній основі залишаються в силі

Новопризначений гендиректор державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавічус заявив, що очолив його у зв'язку з процесами, які загрожували його міжнародному іміджу, а також національній безпеці.

Про це повідомляється на сайті «Укроборонпрому».

Зазначається, що плани обрати нового директора на конкурсній основі залишаються в силі.

«І президент, і я, і всі члени Наглядової ради Концерну залишаємося прихильниками конкурсного відбору Генерального директора «Укроборонпрому» . Це наша амбіція і вона буде втілена в життя. Конкурс буде оголошено до кінця року», - розповів Абромавічус.

За словами колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України, із червня наглядова рада держконцерну провела десятки співбесід і відібрала кількох претендентів на посаду гендиректора.

«Вперше в історії директор «Укроборонпрому» мав бути обраний на конкурсній основі, а не шляхом політичних домовленостей. Але поки тривала процедура спецперевірки кандидатів, у Концерні почали відбуватися речі, що могли мати негативні наслідки для національної безпеки країни», - пояснив він.

Зокрема, без узгодження з наглядовою радою листувалися статути підприємств-учасників концерну, в ЗМІ почали з'являтися витоки секретних контрактів, до яких не мали доступ навіть члени наглядової ради, а на самих підприємствах колишнім керівництвом створена атмосфера нездорової конкуренції і боротьби за посади, йдеться в релізі.

«Нам почали надходити негативні сигнали від наших контрагентів та міжнародних партнерів. Все це загрожувало суттєвими репутаційними втратами як самого Концерну, так і держави, чого ми допустити не могли», - пояснив своє призначення на посаду Абромавічус.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський призначив на посаду нового генерального директора «Укроборонпрому» Айвараса Абромавічуса.

11 липня «Укроборонпром» призначив головою наглядової ради Абромавічуса, при цьому концерн має намір провести торги з вибору аудитора в вересні.