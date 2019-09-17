Абромавічус хоче звільшити український експорт зброї до $2 млрд



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Серед найбільш перспективних ринків для українського експорту Абромавічус вважає країни Латинської Америки та Африки

Аби наростити експорт до 2 мільярдів, потрібна більш чітка координація спецекспортерів і окремих підприємств, вважає гендиректор «Укроборонпрому»

Український експорт озброєнь перебуває на досить низькому рівні, тому одне з основних завдань - збільшити його з 400 млн дол. до 2 млрд дол. на рік.

Про це в інтерв'ю The Page розповів генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавічус.

«Загалом у нас є дуже гідна продукція. Але наш експорт озброєнь все ж знаходиться на досить низькому рівні – це приблизно 400 млн дол. на рік. Наша мета - до 2025 року збільшити український експорт озброєнь до 2 млрд дол. Тут важливо розуміти, що загальний обсяг оборонних бюджетів у світі оцінюється в 2 трлн дол. Зараз підприємство вкрай неефективне – низький рівень продуктивності», - заявив очільник концерну.

За його словами, наразі виручка з розрахунку на одного працівника становить усього лише 16 тис. дол. на рік. Водночас середній показник в індустрії в світі – це 365 тис. дол. на рік, тобто більше ніж у 20 разів. Тому, на думку Абромавічуса, потрібно нарощувати виробництво продукції цивільного призначення, зокрема на підприємствах «Укроборонпрому».

Аби наростити експорт до 2 мільярдів, потрібна більш чітка координація спецекспортерів і окремих підприємств, вважає гендиректор.

Абромавічус також зазначив, що зараз найбільш «просунутим» є ракетобудування. Серед найбільш перспективних ринків для українського експорту він вважає країни Латинської Америки та Африки.

«Найбільші покупці озброєння в світі – це країни Близького Сходу та країни Південно-Східної Азії. Найбільший імпортер озброєння в світі – Індія, це 12% всього імпорту озброєння. І 60% цього імпорту – це Росія. Тобто Росія дуже міцно стоїть на світовому ринку озброєння... Але ми не здаємося. Тому працюватимемо за всіма напрямками. Нещодавно був пресреліз про те, що ми продали один літак в Перу. Це новий літак — Ан-178. Виходячи з цього, можу сказати: ринки Латинської Америки і Африки дуже перспективні. Працюватимемо ось за цими напрямками», - розповів керівник концерну.

Нагадаємо, 30 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавічуса генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром».

11 липня Айварас Абромавічус став головою наглядової ради Укроборонпрому. Його ввели до наглядової ради Укроборонпрому указом президента 12 червня 2019 року.

У червні уряд виділив на проведення аудиту Укроборонпрому 32,5 мільйона гривень.

Конкурс на обрання аудитора державного концерну Укроборонпром перемогла компанія Baker Tilly Ukraine.

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств-учасників у галузі оборонної промисловості, зокрема, розробки й виготовлення озброєння та техніки, наукової діяльності й експортно-імпортних операцій.