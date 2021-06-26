Головна Кайдашиха країни. Народна артистка Наталя Сумська у 300-й раз зіграє у легендарній виставі

Ця роль стала не тільки улюбленою серед глядачів, а також стала титульною та знаковою для історії українського театру

27 червня в Національному театрі імені Івана Франка гратимуть «Кайдашеву сім'ю» Нечуя-Левицького (режисер Петро Ільченко).

Особливість саме цієї літньої вистави у тому, що Наталія Сумська зіграє свою Кайдашиху в 300-й раз, – наголошує на своїй сторінці в Facebook український журналіст, театральний і кінокритик, мистецький оглядач Олег Вергеліс.

«Як час летить. Здається день прем'єри «Кайдашевої», грудень 2007-го, був нещодавно і тоді, вже на першому показі, всі театральні зрозуміли, що у франківців з'явився великий касовий хіт, народилася яскрава українська комедія характерів, – продовжує свою думку Олег Вергеліс.

– Бажаю і виставі, і видатній актрисі на легких крилах долетіти до тисячних показів «Кайдашевоі», бо зайвих квитків, переконаний, не буде навіть на 3000-й виставі.

За 299 вистав, коли актриса, максимально перевтілюючись, винахідливо та оригінально грає свою Марусю Кайдашиху, ця роль стала не тільки улюбленою серед глядачів, а також стала титульною та знаковою для історії українського театру. Ця роль про справжній характер, який у Кайдашихи – є».

Як повідомлялося, раніше у Київському Національному театрі імені Івана Франка відбувся ювілейний сотий показ вистави «Грек Зорба». У головних ролях: Анатолій Хостікоєв, Наталія Сумська.

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