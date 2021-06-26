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    Головна Кайдашиха країни. Народна артистка Наталя Сумська у 300-й раз зіграє у легендарній виставі

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    Маруся Кайдашиха в&nbsp;виконанні Наталії Сумської - Головна Кайдашиха країни. Народна артистка Наталя Сумська у 300-й раз зіграє у легендарній виставі
    Маруся Кайдашиха в виконанні Наталії Сумської
    Фото: сторінка в Facebook Олега Вергеліса

    Ця роль стала не тільки улюбленою серед глядачів, а також стала титульною та знаковою для історії українського театру

    27 червня в Національному театрі імені Івана Франка гратимуть «Кайдашеву сім'ю» Нечуя-Левицького (режисер Петро Ільченко).

    Особливість саме цієї літньої вистави у тому, що Наталія Сумська зіграє свою Кайдашиху в 300-й раз, – наголошує на своїй сторінці в Facebook український журналіст, театральний і кінокритик, мистецький оглядач Олег Вергеліс.

    «Як час летить. Здається день прем'єри «Кайдашевої», грудень 2007-го, був нещодавно і тоді, вже на першому показі, всі театральні зрозуміли, що у франківців з'явився великий касовий хіт, народилася яскрава українська комедія характерів, – продовжує свою думку Олег Вергеліс.

    – Бажаю і виставі, і видатній актрисі на легких крилах долетіти до тисячних показів «Кайдашевоі», бо зайвих квитків, переконаний, не буде навіть на 3000-й виставі.

    За 299 вистав, коли актриса, максимально перевтілюючись, винахідливо та оригінально грає свою Марусю Кайдашиху, ця роль стала не тільки улюбленою серед глядачів, а також стала титульною та знаковою для історії українського театру. Ця роль про справжній характер, який у Кайдашихи – є».

    Як повідомлялося, раніше у Київському Національному театрі імені Івана Франка відбувся ювілейний сотий показ вистави «Грек Зорба». У головних ролях: Анатолій Хостікоєв, Наталія Сумська.

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    Теги: театр актриса час
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    Головна Кайдашиха країни. Народна артистка Наталя Сумська у 300-й раз зіграє у легендарній виставі