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    Головний лікар Інституту раку спростував міф, поширений серед українців

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    Насправді рівень захворюваності на рак в Україні є порівняно невисоким - Головний лікар Інституту раку спростував міф, поширений серед українців
    Насправді рівень захворюваності на рак в Україні є порівняно невисоким
    фото: glavcom.ua

    Чи справді в Україні рівень захворюваності на рак найвищий в Європі?

    Думка про те, що в Україні рівень захворюваності на рак один із найвищих в Європі є хибною. Насправді в Україні один з найнижчих рівнів захворюваності серед європейських країн. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко.

    Лікар пояснив, що у Франції, Польщі, Німеччині, Британії, Іспанії, Італії захворюваність значно вища, зокрема тому, що там суттєво довшою є середня тривалість життя.

    Великою проблемою, на яку звернув увагу провідний онколог, є то, що в Україні немає культури догляду за здоров’ям, немає планових профілактичних та скринінгових методів дослідження. «Наші пацієнти, на жаль, приходять на лікування запізно (3 чи 4 стадія – «Главком»), коли лікування тривале, травматичне і дороге. На відміну від Європи, де пацієнти приходять на перших стадіях, коли лікування менш травматичне і більш результативне», – пояснив Андрій Безносенко.

    За словами медика, це призводить до того, що наразі в Україні висока смертність порівняно з тими країнами, де рівень захворюваності вищий. Безносенко переконаний, змінити ситуацію можна лише одним способом: потрібні планові профілактичні огляди.

    «Рекомендації Міністерства охорони здоров’я: жінкам – проходити огляд гінеколога щорічно, робити колоноскопію у віці понад 45 років – раз на 5-10 років, як, до речі, і чоловікам. Жінкам віком понад 45 років треба робити мамографію раз на два роки. Потрібно почати хоча б із цього, щоб виявити основні захворювання на ранніх стадіях», – вважає онколог.

    Андрій Безносенко окремо наголосив на тому, що деякі види ракових пухлин наразі не мають методів раннього виявлення. Загалом же, якщо людина відчуває якийсь дискомфорт в організмі, їй слід звернутися до сімейного лікаря, який сформулює перелік обстежень, щоб виявити передпухлинні стани чи пухлини на ранніх стадіях.

    Раніше відомий онколог розповів, як пандемія коронавірусу впливає на пацієнтів.

    Читайте також інтерв'ю: Андрій Безносенко: В Україні захворюваність на рак найнижча в Європі, але…
    Теги: лікар рак онкологія Андрій Безносенко
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    Головний лікар Інституту раку спростував міф, поширений серед українців