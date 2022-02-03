Головний лікар Інституту раку спростував міф, поширений серед українців

Чи справді в Україні рівень захворюваності на рак найвищий в Європі?

Думка про те, що в Україні рівень захворюваності на рак один із найвищих в Європі є хибною. Насправді в Україні один з найнижчих рівнів захворюваності серед європейських країн. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко.

Лікар пояснив, що у Франції, Польщі, Німеччині, Британії, Іспанії, Італії захворюваність значно вища, зокрема тому, що там суттєво довшою є середня тривалість життя.

Великою проблемою, на яку звернув увагу провідний онколог, є то, що в Україні немає культури догляду за здоров’ям, немає планових профілактичних та скринінгових методів дослідження. «Наші пацієнти, на жаль, приходять на лікування запізно (3 чи 4 стадія – «Главком»), коли лікування тривале, травматичне і дороге. На відміну від Європи, де пацієнти приходять на перших стадіях, коли лікування менш травматичне і більш результативне», – пояснив Андрій Безносенко.

За словами медика, це призводить до того, що наразі в Україні висока смертність порівняно з тими країнами, де рівень захворюваності вищий. Безносенко переконаний, змінити ситуацію можна лише одним способом: потрібні планові профілактичні огляди.

«Рекомендації Міністерства охорони здоров’я: жінкам – проходити огляд гінеколога щорічно, робити колоноскопію у віці понад 45 років – раз на 5-10 років, як, до речі, і чоловікам. Жінкам віком понад 45 років треба робити мамографію раз на два роки. Потрібно почати хоча б із цього, щоб виявити основні захворювання на ранніх стадіях», – вважає онколог.

Андрій Безносенко окремо наголосив на тому, що деякі види ракових пухлин наразі не мають методів раннього виявлення. Загалом же, якщо людина відчуває якийсь дискомфорт в організмі, їй слід звернутися до сімейного лікаря, який сформулює перелік обстежень, щоб виявити передпухлинні стани чи пухлини на ранніх стадіях.

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