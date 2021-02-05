Головлікар Інституту раку: Абсолютно усі онкологи в Україні працюють понаднормово
Андрій Безносенко: «Інститут будувався з розрахунку 1500 хірургічних пацієнтів щороку. У минулому році ми зробили 8 тис. операцій»
Держава виділяє Національному інституту раку 220 млн грн щороку і ця саму не залежить від кількості пацієнтів. Про це зазначив Головний лікар інституту Андрій Безносенко в інтерв’ю «Главкому», опублікованому в день боротьби з раком.
Фахівець зазначає, що його заклад і лакарі працюють понаднормово. Зокрема за рік пройшло 25 тис. пацієнтів пройшли через стаціонар інституту, хоча він розрахований на значно меншу кількість хворих.
«У минулому році ми зробили 8 тис. операцій і 25 тис. пацієнтів пройшли через наш стаціонар», — розповів Безносенко. Це при тому, що інститут будувався і розраховувався на лікування щороку всього 1500 хірургічних пацієнтів. «Ми не в праві відмовляти пацієнту, який приходить на лікування і ми не можемо через два місяці в лютому закритися і сказати, що ми всіх прооперували, бо використали усі потужності. Абсолютно усі онкологи в Україні працюють понаднормово, усі перевантажені, і Інститут не виняток», — переконує лікар.
Але, попри такий наплив пацієнтів, на фінансування закладу державою це не впливає. «Бюджет Інституту порівнюючи з минулим роком збільшився тільки на рівень інфляції та збільшення заробітних плат. На ліки і на витратні матеріали держава виділила інституту 220 млн грн. Інститут також не є партнером НСЗУ у договірних стосунках на оплату лікування кожного окремого пацієнта», — наголосив Безносенко.
Нагадаємо, з 1 квітня в Україні запрацює нова Програма медичних гарантій. Вона включає перелік додаткових послуг, які пацієнти можуть отримувати безкоштовно, за рахунок держави. Розширення гарантій торкнеться також онкохворих. Програмою передбачені зростання видатків на лікування хворих на рак. Наприклад, сума коштів, яка виділяється на лікування хіміотерапією для одного дорослого пацієнта зросте з 17,8 до 25,5 тис. грн. Проте, за готовність медичного закладу надавати медичну допомогу дітям до 18 років додаватиметься коефіцієнт до цієї суми у розмірі 3,55%.
Програмою медичних гарантій будуть додані такі пакети з новими тарифами:
- Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах;
- Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей;
- Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями дорослих та дітей в амбулаторних стаціонарних умовах
Лікування онкохворих пацієнтів в Україні стало частково безплатним для пацієнтів із запровадженням навесні минулого року другого етапу медичної реформи. Але як розповідають самі онкохворі, часом свої права доводиться відстоювати, оскільки не всі лікарні радо надають необхідне лікування за бюджетний кошт. В інтернеті не важко знайти численні розповіді пацієнтів про те, як вони добиваються гарантованого державою.
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