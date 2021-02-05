Головлікар Інституту раку: Абсолютно усі онкологи в Україні працюють понаднормово

Андрій Безносенко: «Інститут будувався з розрахунку 1500 хірургічних пацієнтів щороку. У минулому році ми зробили 8 тис. операцій»

Держава виділяє Національному інституту раку 220 млн грн щороку і ця саму не залежить від кількості пацієнтів. Про це зазначив Головний лікар інституту Андрій Безносенко в інтерв’ю «Главкому», опублікованому в день боротьби з раком.

Фахівець зазначає, що його заклад і лакарі працюють понаднормово. Зокрема за рік пройшло 25 тис. пацієнтів пройшли через стаціонар інституту, хоча він розрахований на значно меншу кількість хворих.

«У минулому році ми зробили 8 тис. операцій і 25 тис. пацієнтів пройшли через наш стаціонар», — розповів Безносенко. Це при тому, що інститут будувався і розраховувався на лікування щороку всього 1500 хірургічних пацієнтів. «Ми не в праві відмовляти пацієнту, який приходить на лікування і ми не можемо через два місяці в лютому закритися і сказати, що ми всіх прооперували, бо використали усі потужності. Абсолютно усі онкологи в Україні працюють понаднормово, усі перевантажені, і Інститут не виняток», — переконує лікар.

Але, попри такий наплив пацієнтів, на фінансування закладу державою це не впливає. «Бюджет Інституту порівнюючи з минулим роком збільшився тільки на рівень інфляції та збільшення заробітних плат. На ліки і на витратні матеріали держава виділила інституту 220 млн грн. Інститут також не є партнером НСЗУ у договірних стосунках на оплату лікування кожного окремого пацієнта», — наголосив Безносенко.