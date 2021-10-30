Учені розкрили вісім симптомів раку нирок

Хвороба дуже підступна, бо до певного часу майже безсимптомна

Фахівці з Національної системи охорони здоров'я Англії та Cancer Research UK виявили вісім симптомів раку нирок, повідомляє видання Express.

У матеріалі йдеться, що ця патологія займає сьоме місце серед поширення онкологічних хвороб у Британії.

«Ніхто не може сказати точно, скільки ви проживете, якщо занедужаєте на рак нирки, і багато в чому це залежить від того, на якій стадії у вас рак», – зазначають фахівці.

Також вони заявили, що переважно пухлини в нирках виявляють випадково, оскільки зазвичай ця хвороба майже не видає себе. Проте можна перерахувати кілька ознак, у яких слід звернутися до лікаря.

Перший із них – кров у сечі, або гематурія.

«Кров не обов'язково має бути постійно», – зазначає видання.

Також експерти заявили, що цей симптом може то посилюватись, то практично переставати виявлятися, тому при першій появі слід звертатися до лікаря.

На онкологічне захворювання можуть вказувати набряки або шишки на боці. Крім того, при раку нирок можуть бути втрата ваги, сильне потовиділення з високою температурою, втома, втрата апетиту, загальне відчуття поганого самопочуття і біль у спині, що не проходить, нижче ребер.

Нагадаємо, раніше експерти дали поради, як зберегти нирки здоровими.