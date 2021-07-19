На Кіпрі ковід-противники влаштували безлади: спалені авто та побиті вікна

Близько 2 500 осіб влаштували заворушення біля офісу телекомпанії, яка критично ставиться до антивакцинаторів

На Кіпрі учасники демонстрації проти пов’язаних із коронавірусом обмежень і вакцинації від Covid-19 влаштували заворушення. За даними поліції, після акції протесту близько 2 500 осіб вирушили до штаб-квартири телекомпанії Sigma TV, яка критично ставиться до антивакцинаторів, інформує DW.

Учасники акції били вікна в будівлі і підпалили кілька автомобілів. Телекомпанія повідомила, що поліцейські в будівлі охороняли її працівників.

Представники Sigma TV засудили «боязку атаку». Їх підтримав президент Кіпру Нікос Анастасіадіс, який назвав те, що трапилося, «ударом по демократії».

Він підкреслив, що влада не допустить «погроз або шантажу» і з усією суворістю відреагує на порушення законодавства.

У минулому Sigma TV вже ставала об'єктом атак критиків коронавірусних обмежень. Декількома днями раніше на Кіпрі було запроваджено особливий паспорт вакцинації від Covid-19. Цей документ необхідний для відвідування супермаркетів, торгових центрів, ресторанів та інших магазинів.

Також розширили список осіб, яким дозволено вакцинацію, включивши до нього підлітків у віці 16-17 років.

До слова, 114 тисяч осіб взяли участь у протестах проти обовʼязкової вакцинації, що відбулися у містах Франції в суботу, 17 липня.

Також 14 липня, коли Франція відзначала національне свято – День взяття Бастилії, в багатьох містах країни люди вийшли на протести проти санітарних перепусток до барів, ресторанів, торгових центрів та потягів. Паризька акція супроводжувалася заворушеннями і сутичками з поліцією.

Крім того, у Москві на влаштованому 26 червня мітингу проти примусової вакцинації силовики затримали принаймні вісім осіб. В автозаку опинилися ті, хто тримав знамена Компартії РФ, й ті, хто намагався відбити затриманих.