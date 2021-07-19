«День свободи». Англія скасувала масковий режим і дотримання дистанції

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав скасування обмежень, назване у ЗМІ «днем свободи»

З понеділка, 19 липня, в Англії скасовується масковий режим, соціальна дистанція і обмеження кількості відвідувачів розважальних закладів. Про це пише DW.

«Англія зняла обмеження, запроваджені з метою боротьби з поширенням коронавірусу. З півночі понеділка, 19 липня, в країні не діють, серед іншого, правило триматися на відстані від інших людей у закритих приміщеннях і рекомендація працювати з дому. Скасовано обмеження на максимальну кількість відвідувачів різноманітних розважальних закладів. А необхідність носити захисні маски збережеться лише в громадському транспорті Лондона», – йдеться в повідомленні.

При цьому залишилася чинною вимога йти на карантин при виявленні інфекції серед осіб, з якими в особи були безпосередні контакти.

Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав скасування обмежень, назване у ЗМІ «днем свободи». При цьому він закликав співвітчизників залишатися розсудливими та зробити щеплення від Covid-19.

Водночас, зауважує DW, науковці стурбовані динамікою поширення інфекції у Великій Британії. В останні дні добовий приріст заражень становить близько 50 тисяч випадків (більше - тільки в Індонезії та США).

У зв'язку з цим професор Імперського коледжу Лондона Ніл Фергюсон застеріг: якщо поширення Delta-штаму вийде з-під контролю, країна може стикнутися зі 100 тисячами заражень на добу і необхідністю щодня класти в лікарні по 2 тисячі осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Як зазначається, на цьому тлі уряду Уельсу і Шотландії заявили, що залишать чинними низку обмежень, включно з масковим режимом.

Нагадаємо, на днях Британія посилила правила в'їзду через «Бета»-штам.

До слова, після шквалу критики Борис Джонсон погодився на самоізоляцію.

У п'ятницю у двох британських урядовців була зустріч з міністром охорони здоров'я Саджидом Джавід, який в суботу отримав позитивний результат на Covid-19. Джавід перед цим оголосив, що його хвороба протікає у легкій формі через те, що раніше урядовець зробив щеплення.

Тим часом, вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової усі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.