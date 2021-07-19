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    «День свободи». Англія скасувала масковий режим і дотримання дистанції

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    Необхідність носити захисні маски збережеться лише в громадському транспорті Лондон - «День свободи». Англія скасувала масковий режим і дотримання дистанції

    Необхідність носити захисні маски збережеться лише в громадському транспорті Лондон

    Фото: pixabay

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав скасування обмежень, назване у ЗМІ «днем свободи»

    З понеділка, 19 липня, в Англії скасовується масковий режим, соціальна дистанція і обмеження кількості відвідувачів розважальних закладів. Про це пише DW.

    «Англія зняла обмеження, запроваджені з метою боротьби з поширенням коронавірусу. З півночі понеділка, 19 липня, в країні не діють, серед іншого, правило триматися на відстані від інших людей у закритих приміщеннях і рекомендація працювати з дому. Скасовано обмеження на максимальну кількість відвідувачів різноманітних розважальних закладів. А необхідність носити захисні маски збережеться лише в громадському транспорті Лондона», – йдеться в повідомленні.

    При цьому залишилася чинною вимога йти на карантин при виявленні інфекції серед осіб, з якими в особи були безпосередні контакти.

    Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав скасування обмежень, назване у ЗМІ «днем свободи». При цьому він закликав співвітчизників залишатися розсудливими та зробити щеплення від Covid-19.

    Водночас, зауважує DW, науковці стурбовані динамікою поширення інфекції у Великій Британії. В останні дні добовий приріст заражень становить близько 50 тисяч випадків (більше - тільки в Індонезії та США).

    У зв'язку з цим професор Імперського коледжу Лондона Ніл Фергюсон застеріг: якщо поширення Delta-штаму вийде з-під контролю, країна може стикнутися зі 100 тисячами заражень на добу і необхідністю щодня класти в лікарні по 2 тисячі осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19.

    Як зазначається, на цьому тлі уряду Уельсу і Шотландії заявили, що залишать чинними низку обмежень, включно з масковим режимом.

    Нагадаємо, на днях Британія посилила правила в'їзду через «Бета»-штам.

    До слова, після шквалу критики Борис Джонсон погодився на самоізоляцію.

    У п'ятницю у двох британських урядовців була зустріч з міністром охорони здоров'я Саджидом Джавід, який в суботу отримав позитивний результат на Covid-19. Джавід перед цим оголосив, що його хвороба протікає у легкій формі через те, що раніше урядовець зробив щеплення.

    Тим часом, вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової усі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.

    Читайте також: Вірусологиня з Меріленда Юлія Петрова: «До осені Україні слід вакцинувати принаймні 30% населення»
    Теги: Англія карантин населення коронавірус
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    «День свободи». Англія скасувала масковий режим і дотримання дистанції