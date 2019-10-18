Кабмін передав у Раду зміни до держбюджету-2019



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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков

На основі аналізу виконання показників бюджету поточного року, було здійснено перерозподіл коштів за різними бюджетними програмами

Кабінет Міністрів схвалив та передав до Верховної Ради зміни до Державного бюджету на 2019 рік. Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Ключовим завданням цих змін є вирішення першочергових завдань і забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

Зміни враховують крайню необхідність збільшити фінансування за окремими бюджетними програмами, зокрема: виділено додаткове фінансування програми «Реструктуризація вугільних шахт» на суму 1,0 млрд гривень; враховуючи пріоритетність забезпечення оборони України уряд підвищив рівень грошового забезпечення військовослужбовців (витрати на національну безпеку і оборону будуть підвищені на 1,4 млрд гривень); збільшено фінансування резервного фонду, створеного для забезпечення державою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, на 500 млн гривень.

На основі аналізу виконання показників бюджету поточного року, було здійснено перерозподіл коштів за різними бюджетними програмами.

Так, за пропозицією Міністерства соціальної політики підвищено фінансування соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (на 354,6 млн гривень).

Також буде збільшено фінансування заходів щодо соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб із інвалідністю (на 787,0 млн гривень).

За пропозицією Міністерства розвитку громад і територій збільшено видатки на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла (на 300,0 млн гривень) і на надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам Антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла - 200,0 млн гривень за рахунок зменшення Державного фонду регіонального розвитку.

Через низьке використання коштів за програмами підтримки АПК їхнє фінансування буде знижено на 750,6 млн гривень.

Також відбувся перерозподіл через затримку в створенні Фонду президента України щодо підтримки освітніх і наукових програм для молоді, фінансування якого в 2019 році знижено на 800 млн гривень до 200 млн гривень.

Аналіз доходів свідчить про те, що доходи від митних платежів у цьому році не будуть виконані через зміцнення курсу гривні.

Тому в проєкті змін до держбюджету передбачено зниження плану доходів на 20,4 млрд гривень, у тому числі саме через зменшення планових надходжень від ПДВ на імпортні товари і ввізного мита в результаті зміцнення гривні до долара. Причому це зниження доходів збалансовано зменшенням плану витрат на обслуговування державного боргу на 21,6 млрд гривень.

Нагадаємо, Міністерство фінансів у січні-вересні залучило до державного бюджету 194,8 млрд гривень, 3,8 млрд доларів і 189 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Як заявив Разумков на засіданні 15 жовтня, Верховна Рада 18 жовтня прийме держбюджет у першому читанні.