Українцям потрібно навчитися поважати чужу точку зору

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нам треба змінюватися. Для цього потрібно перестати про все судити та почати думати

Мовою оригіналу

Некоторым нашим согражданам никогда не объяснить почему надо уважать чужую точку зрения. Почему если они не согласны с ней то должны искать аргументы для доказательства своей позиции, а не выплескивать негатив для оскорбления несогласных. Потому, что их так учили с детства, а комиссарский принцип «Кто не с нами - тот против нас» стал в их жизни основопологающим

Это ни что иное, как порочное наследие тоталитарного советского прошлого. Да, и такое наследие нам тоже досталось. Самое забавное, что эти люди хотят жить в Европе, но не хотят уважать классические европейские ценности. Им привычней принуждать, чем переубеждать. И знают они лишь одну точку зрения - свою, и верят, что лишь она правильная. А из аргумертов у них убежденность в собственной правоте, напор, как у паровоза и желание запрещать все, что им чуждо, даже если оно не враждебно и не опасно. К сожалению им привычна и понятна теза «Он никогда не сомневался, а если и колебался, то исключительно с генеральной линией партии.»

Нам надо меняться. Для этого нужно перестать обо всем судить, а начать думать. Делать выводы и уважать множественность мнений. А так же помнить, что мир не всегда соответствует нашим представлениям, а иная точка зрения это признак инакомыслия, а не враждебности и точно повод для дискуссии, но не для агрессии. В Европе именно так. И если мы считаем, что наш путь европейский, то стоит по нему идти, а не только разглагольствовать о нем. И общаться друг с другом. Без хамства, высокомерия, взаимных оскорблений, повторения чужой глупости или собственного вранья. И будем меняться. В лучшую сторону.

Джерело: блог Борислава Берези

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