Коронавірус в Китаї: кількість жертв зросла до 304



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У Китаї зросла кількість заражених новим коронавірусом Фото: ЕРА

Кількість заражень новим типом коронавіруса в Китаї збільшилася до 14380

Кількість заражених новим коронавірусом 2019 nCoV в Китаї перевищила 14 тисяч осіб, померло 304 жителя країни.

Про це інформує Державний комітет з питань охорони здоров'я КНР.

«Станом на північ 1 лютого, Державний комітет з питань охорони здоров'я отримав від 31 провінції (районів, міст центрального підпорядкування) інформацію про 14380 підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною новим типом коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з лікарень виписано 328 пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що число загиблих від наслідків зараження коронавірусів в Китаї за станом на опівночі 31 січня зросла до 259, число підтверджених випадків пневмонії, викликаної вірусом, в Китаї становить 11 791.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Китаї: 259 загиблих, майже 12 тисяч заражених.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».