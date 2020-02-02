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    Коронавірус в Китаї: кількість жертв зросла до 304

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    У Китаї зросла кількість заражених новим коронавірусом - Коронавірус в Китаї: кількість жертв зросла до 304
    У Китаї зросла кількість заражених новим коронавірусом
    Фото: ЕРА

    Кількість заражень новим типом коронавіруса в Китаї збільшилася до 14380

    Кількість заражених новим коронавірусом 2019 nCoV в Китаї перевищила 14 тисяч осіб, померло 304 жителя країни.

    Про це інформує Державний комітет з питань охорони здоров'я КНР.

    «Станом на північ 1 лютого, Державний комітет з питань охорони здоров'я отримав від 31 провінції (районів, міст центрального підпорядкування) інформацію про 14380 підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною новим типом коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що з лікарень виписано 328 пацієнтів.

    Раніше повідомлялося, що число загиблих від наслідків зараження коронавірусів в Китаї за станом на опівночі 31 січня зросла до 259, число підтверджених випадків пневмонії, викликаної вірусом, в Китаї становить 11 791.

    Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Китаї: 259 загиблих, майже 12 тисяч заражених.

    Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

    28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

    А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».

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    Китай епідемія вірус
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