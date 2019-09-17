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    Гончаруку не сподобалася стаття Financial Times: уряд звернеться з вимогою спростувати деякі тези

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    Олексій&nbsp;<span>Гончарук стверджує, що переговорів з Коломойським щодо Приватбанку не веде</span> - Гончаруку не сподобалася стаття Financial Times: уряд звернеться з вимогою спростувати деякі тези
    Олексій Гончарук стверджує, що переговорів з Коломойським щодо Приватбанку не веде
    Фото: РБК-Україна

    Пресслужба Кабміну зазначила, що дана публікація не відповідає високим стандартам журналістської роботи

    Пресслужба Кабінету міністрів України повідомила, що направить лист-звернення авторам інтерв’ю видання Financial Times з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком з проханням спростувати викладені у ньому тези.

    «Інформація, яка міститься в сьогоднішньому матеріалі видання Financial Times, не відповідає принципам об’єктивності, що їх повинні дотримуватися засоби масової інформації — тим паче ЗМІ такого рівня», — вказано у повідомленні.

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    У КМУ також додали, що: «Цитата, на якій базується висновок авторів матеріалу, вирвана з контексту та не є репрезентативною в контексті усієї наданої прем’єр-міністром України інформації. Він не надавав жодної інформації щодо ведення будь-яких переговорів як із паном Коломойським, так і з будь-ким іншим щодо вказаного питання».

    Пресслужба також зазначила, що дана публікація не відповідає високим стандартам журналістської роботи.

    «У зв’язку з цим ми направили офіційний лист-звернення до авторів матеріалу з проханням спростувати викладені у ньому тези, пов’язані з вищезазначеним», — додали у Кабміні.

    Зазначимо, статтю Financial Times з прем’єр-міністром України також опублікував Главком.

     Докладніше в матеріалі: Financial Times: «Київ примушує Приватбанк до співпраці з Коломойським, незважаючи на скандал із 5,5 мільярдами доларів»
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