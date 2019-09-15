Прем'єр: принцип розподілу субсидій поки не змінюється



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В бюджеті-2020 на субсидії планують виділити 47,6 млрд грн

У 2020 році принцип розподілу субсидій не зміниться. Про це на брифінгу повідомив прем'єрміністр України Олексій Гончарук.

«Принцип розподілу і визначення субсидій ми зараз не змінюємо. Змінюються незначно цифри, числа, які виділено на забезпечення цієї програми... Виходячи з цього бюджету, істотних змін не закладалося», – зазначив Гончарук.

За інформацією міністра фінансів Оксани Маркарової, в бюджеті-2020 на субсидії планують виділити 47,6 млрд грн.

Як відомо, в проекті державного бюджету на попередній 2019 рік було закладено 55,1 млрд грн на виплату субсидій.

Раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України планує переглянути підходи до виплат соціальної допомоги українцям та передбачити це у проєкті бюджету на 2020 рік.

Нагадаємо, проект Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у неділю, 15 вересня, вже надійшов у Верховну Раду.

Проєкт державного бюджету розрахували за курсом $28,2.

В бюджеті на 2020 рік закладено 47,6 млрд на субсидії.