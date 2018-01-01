Гонтарева 1 березня прозвітує у Раді

Парубій планує наступного четверга винести питання призначення голови НБУ

Наступного пленарного тижня, а саме в четвер Верховна Рада України може заслухати звіт дійсного голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій. [READ_MORE] «Передбачається звіт (голови НБУ - ред.). Спочатку буде голосування про звільнення, а потім вже призначення



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Валерія Гонтарева

Парубій планує наступного четверга винести питання призначення голови НБУ

Наступного пленарного тижня, а саме в четвер Верховна Рада України може заслухати звіт дійсного голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій.

«Передбачається звіт (голови НБУ - ред.). Спочатку буде голосування про звільнення, а потім вже призначення (нового голови НБУ - ред.)», - повідомив спікер.

Також Рада 1 березня може розглянути питання звільнення та призначення нового голови НБУ.

«Є готовність розгляду кадрового питання — це призначення голови Національного банку і звільнення попереднього голови НБУ. Це питання попередньо планується на четвер цього пленарного тижня для розгляду», — повідомив Парубій.

Нагадаємо, 18 січня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення Валерії Гонтаревої із посади голови Національного банку України. Також президент подав проект постанови про призначення Якова Смолія на посаду голови Національного банку України.

Також Гонтарева оголосила, чим займеться після звільнення.

Як відомо, голова Національного банку України Валерія Гонтарева подала президентові Петру Порошенку заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня 2017 року. Однак її прохання не задовольнили - і вона вирішила піти у тривалу відпустку.

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